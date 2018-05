Regionalsport Hochrhein Waldhaus-Marathon ist ein Eldorado für Mountainbiker

Bis Sonntag sind Online-Anmeldungen für den Waldhaus-Bike-Marathon am 10. Juni noch möglich. Auch für Hobbysportler bestens geeignet. Panoramafahrt durch Südschwarzwald

Mountainbike: – Bis vor wenigen Jahren nannte der VBC Waldshut-Tiengen sein Rennen rund um Waldhaus noch Fun-Bike-Marathon. Heute melden sich Jahr für Jahr die Mountainbike-Fans zum Waldhaus-Bike-Marathon an. Am 10. Juni ist es wieder soweit: Bei der 15. Austragung werden um 10.30 Uhr bei der Haagwaldhalle in Remetschwiel maximal 850 Starterinnen und Starter auf eine 42 Kilometer lange Panoramafahrt quer durch den Südschwarzwald geschickt.

Zwar ist das Wort Fun mittlerweile aus dem Namen des „Events“ gestrichen, doch Spaß haben die Biker immer noch. Das betont auch Armin Siebold, der beim Ausrichter seit fünf Jahren für das Rennen verantwortlich ist: „Der Waldhaus-Bike-Marathon ist für den Breitensport konzipiert. Die Strecke ist für jeden befahrbar.“ Ein einfacher Rollerkurs ist es natürlich auch nicht: Von Brunnadern bis Tiefenhäusern geht’s ganz schön hinauf, und auch die Steigung aus dem Fohrenbachtal nach Aisperg ist nicht zu unterschätzen. Insgesamt müssen 900 Höhenmeter bewältigt werden.

Der Fokus auf den Breitensport bedeutet natürlich nicht, dass die Profis oder – besser gesagt – die bekannten Bikerinnen und Biker der Szene das Rennen rund um die Waldhaus-Brauerei links liegen lassen. Immer wieder stritten sich auch in jüngster Vergangenheit die Top-Biker um den Gesamtsieg. Vor zwei Jahren etwa reihte sich plötzlich zur Überraschung aller Fans Helen Grobert, die fast um die Ecke in Remetschwiel wohnt, in die vordere Startreihe ein. Auch ihre Schwester Hannah kämpfte sich bei widrigen Witterungsbedingungen tapfer durch den Matsch des Südschwarzwalds. Helen Grobert startet mittlerweile für das Team Cannondale Factory Racing bei nationalen und internationalen Cross Country-Rennen. Ob sie dieses Mal dabei ist, ist fraglich. Wenn doch, wird die Entscheidung kurzfristig fallen.

Dasselbe gilt für einen eventuellen Start von Olympiasiegerin Sabine Spitz, die Schirmherrin der Veranstaltung ist und sich bisher erst ein Mal – im Jahr 2015 – in Waldhaus auf ihr Bike schwang. Und wie: Die Altmeisterin siegte vor drei Jahren und nahm ihrer Konkurrenz mehr als vier Minuten ab.

Vorjahressiegerin Samara Sheppard aus Neuseeland hat zwar noch nicht gemeldet, hält sich aber seit März in unserer Gegend auf und wird wohl nach Informationen von Armin Siebold in Waldhaus am Start stehen. Dasselbe gilt für ihren Freund, den Australier Kyle Ward. Noch nicht gemeldet hat der schnellste Mann des vergangenen Jahrs, Emilien Barben aus Neuchatel in der französischen Schweiz. Sicher dabei sind allerdings bekannte Biker aus unserer Region wie der Bad Säckinger Niklas Grobert vom Freiburger Pilsner-Merida-Team oder Magdalena Oeschger aus Niederhof, im Vorjahr überraschende Zweite. Auch Michael Fenske vom RSV Bad Säckingen (Jahrgang 1958), immer wieder der Schnellste seiner Altersklasse, wird am Sonntag, 10. Juni, starten. Siebold: „Mindestens fünf Biker werden dabei sein, die dann alle 14 Marathons bei uns bestritten haben.“

Profis und Hobbysportlern kommt dieses Mal entgegen, dass der Waldhaus-Marathon eine Woche vor dem Ultra-Bike in Kirchzarten stattfindet. „Das ist auch gut für uns als Veranstalter. Viele nutzen unser Rennen als Warm Up für Kirchzarten“, so Siebold. Das merke man auch an den Anmeldungen. Am Sonntag, 3. Juni, ist Ende der Online-Anmeldung. „Die Plätze werden rar. Man muss sich auf alle Fälle beeilen“, so Siebold.

Ob Nachmeldungen vor dem Rennen überhaupt noch möglich sind, ist nicht ganz sicher. Siebold will am Limit von 850 Startern festhalten. Der Grund: „Sicherheit ist bei uns oberstes Gebot. Wir hatten bisher im Vergleich mit anderen Mountainbike-Veranstaltungen kaum schwere Unfälle.“ Im Einsatz sind am 10. Juni unter anderem das Deutsche Rote Kreuz, die Bergwacht, Feuerwehr und zwei mobile Ärzte.

Auch der Ausrichter hat sämtliche Kräfte mobilisiert. „Da stecken für uns 1100 bis 1200 Arbeitsstunden drin. Im September geht die Arbeit für die Helfer des VBC Waldshut-Tiengen los und endet eine Woche nach dem Rennen“, sagt Siebold.

Infos und Anmeldung unter:www.waldhaus-bier.com/bike-marathon/