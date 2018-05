Regiosport Hochrhein Vorverkauf fürs U23-Spiel des SC Freiburg gegen Bayern München

Karten fürs Testspiel am 30. Juni gibt es zwischen 5 und 50 Euro beim SC Lauchringen

Fußball: – Die Vorbereitungen beim SC Lauchringen fürs Testspiel der U23-Teams des SC Freiburg und Bayern München, am Samstag, 30. Juni, 17 Uhr, im Wutachstadion Lauchringen, laufen auf Hochtouren. Die Teams reisen in den Bussen der Profis an und bringen ihre Maskottchen „Füchsle“ und „Berni“ mit. Stehplatzkarten kosten 9 Euro (ermäßigt 5 Euro), Tribünenkarten liegen zwischen 17 und 20 Euro, VIP-Karten kosten 50 Euro. Tickets gibt es in Lauchringen bei „Hören und Sehen Kessler“ sowie in den Vodafone-Shops in Tiengen, Waldshut, Bad Säckingen, Neustadt und Lörrach. Infos und Tickets gibt’es auch unter: www.sclauchringen.de