Regiosport Hochrhein Volles Programm für TV Wutöschingen

Gerätturner-Nachwuchs des Markgräfler-Hochrhein-Turngau ermittelt die Sieger bei den Wintermannschaftsmeisterschaften und den Bestenkämpfen der Bezirksklasse

Turnen: (gru) Ein volles Programm hatte der TV Wutöschingen am Wochenende bei den Bestenkämpfen und den Wintermannschaftsmeisterschaften zu bewältigen. 92 Mannschaften aus dem Markgräfler-Hochrhein-Turngau (MHTG) mit knapp 400 Kindern und Jugendlichen ermittelten ihre Besten an den Geräten.

Eine Klasse für sich waren die Jungs der TSG Ötlingen, die den Vierkampf der Wintermannschaftskämpfe mit neun Teams dominierten und alle drei Altersklassen der Gauklasse gewannen. In der Bezirksklasse gingen im Sechskampf der 13 Mannschaften zwei Siege in den Weiler Teilort. Je einmal setzten sich der TV Rheinfelden (224,150 Punkte in M8/9) mit dem Punktbesten Raul Koßek (76,500 Punkte) und der TV Tiengen (251,200 Punkte in M12/13) sowie der ESV Weil (M14/15) durch.

Das Feld der Mädchen war ungleich größer. In der Bezirksklasse standen 18 Mannschaften mit 76 Turnerinnen an den Geräten. Die Siege sicherten sich mit 151,800 Punkten die FG Küssaberg (W8/9) mit der Altersklassenbesten Jule Bielang, die 51,850 Punkte beisteuerte, sowie zwei Mal der TV Istein und drei Mal der TV Steinen.

An den Winterkämpfen tummelten sich 220 Mädchen in 52 Mannschaften in der Halle. Die Siege in den sechs Altersklassen gingen an sechs Vereine. Ganz oben standen bei den Jüngsten der TB Wyhlen (W8/9) mit 143,400 Punkten vor dem TV Erzingen (142,150) sowie der TV Brennet-Öflingen (W10/11) mit Punktegarantin Vanessa Borowy (52,450) und 155,400 Punkten vor dem TV Jestetten (152,000). Einen Doppelsieg feierten die beiden Mannschaften des TV Jestetten in W12/13 mit der Punktbesten Veronika Eimann (56,500) mit 163,000 und 162,950 Punkten. Die W14/15 gewann der TV Haltingen (172,700) vopr der TSG Ötlingen (172,350) und die W16/17 ging mit 172,000 Punkten an den TV Erzingen mit Fiona Nussberger, die 59,750 Punkte sammelte. In der offenen Klasse waren die Gastgeberinnen aus Wutöschingen mit 153,850 Punkten mangels Konkurrenz allein an den Geräten.