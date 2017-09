Tischtennis Volles Programm für TTF Stühlingen

Tischtennisspielerinnen beenden Sommerpause. SV Nollingen freut sichauf Lisa Wang aus Basel

Tischtennis: – Von wegen Gleichberechtigung! Während die überregional aktiven Männer in der Verbands- und Landesliga zum Saisonauftakt gleich mal frei haben, müssen drei der vier Frauen-Teams an die Platten. Verbandsligist TTF Stühlingen II gleich zwei Mal, dazu der Ligarivale SV Nollingen und Landesligist TTF Stühlingen III.

Verbandsliga: – Mit Celine Schädler als Spitzenspielerin, der routinierten Tatjana Lasarzick dahinter sowie den Furtwanger Schwestern Jennifer und Jessica Faller geht die „Zweite“ aus Stühlingen unverändert in die neue Spielzeit. Das Team wird je nach Bedarf – Celine Schädler ist auch im Oberliga-Team aufgestellt – auf Evita Wiedemann aus der Landesliga-Mannschaft zurückgreifen. „Unser Ziel ist klar. Wir wollen in der Liga bleiben“, sagt Tatjana Lasarzick: „Im vergangenen Spieljahr konnten wir die Teilnahme an der Abstiegsrelegation gerade noch vermeiden.“

Zum Saisonstart muss die Mannschaft am Samstag gleich zwei Mal an die Platten. Erster Gast in der Stadthalle ist der TTC Iffezheim. Im vergangenen Spieljahr gelang zu Hause ein 7:7, in Mittelbaden wurde hingegen mit 5:8 verloren. Zweiter Gegner in den Abendstunden ist – wie schon am ersten Spieltag der vorigen Saison – der TTC Beuren/Aach. Vor Jahresfrist gab es mit Luisa Leser ein klares 8:2 für die Gastgeberinnen. Das Rückspiel endete mit 7:7.

Die Suche nach einer neuen Mitspielerin beim SV Nollingen war erfolgreich: „Wir haben Lisa Wang, eine Chinesin, die in Basel im Firmensport aktiv war, zu uns holen können“, ist Spitzenspielerin Petra Kaufmann froh: „Es ist geplant, dass sich Lisa mit Claudia Hackl die Einsätze teilt.“ Komplettiert wird die Equipe, die im vergangenen Spieljahr dank der starken Vorrunde noch Fünfte wurde, durch Adelina Bejtaga und Nicole Weber. Zum Auftakt geht’s zum TTC Altdorf, bei dem im Januar mit 4:8 verloren wurde: „Trotzdem freuen wir uns auf dieses Spiel. Die Altdorferinnen liegen uns und wir haben ein gutes Verhältnis zu diesem Team“, so Petra Kaufmann, die in der neuen Saison nicht nur Platz eins in der Einzel-Bilanz der Verbandsliga verteidigen will, sondern auch doppelt im Einsatz sein wird. Dank der geänderten Spielordnung darf sie auch im Landesliga-Team der Männer antreten: „Ich werde dort an Position sechs spielen und bin gespannt, wie es läuft.“

Landesliga: – Bereits heute Abend startet die „Dritte“ der TTF Stühlingen ins neue Spieljahr: „Wir lassen alles auf uns zukommen, denn es wird eine schwere Saison“, sat Katja Wiedemann vor dem Auftakt gegen den im Vorjahr zwei Mal besiegten TTC Riedböhringen: „Unsere Spitzenspielerin Anika Böhler wird aus beruflichen Gründen oft nicht zur Verfügung stehen.“ Dass die Vizemeisterschaft wiederholt wird, sei deshalb eher nicht zu erwarten: „Wir wollen eine gute Saison spielen und auf alle Fälle den Ligaverbleib schaffen“, gibt sich Wiedemann vor dem Saisonstart verhalten optimistisch.