Regiosport Hochrhein Vier brutale Wochen zwischen Hoffen und Bangen

Fußball-Bezirksliga Hochrhein: Mit vier Absteigern muss nach heutigem Stand der Dinge gerechnet werden. Aber wie viele Vereine am Ende tatsächlich runter in die Kreisliga A müssen, hängt unter anderem auch vom Verbandsligisten FC Denzlingen ab. Ein Versuch der einfachen Erklärung der zahlreichen – teils komplizierten – Varianten.

Fußball-Bezirksliga: – Spätestens in vier Wochen sind nahezu alle Entscheidungen über Auf- und Abstieg gefallen. Optionen bieten nach dem letzten Spieltag am Samstag, 9. Juni, die nachgelagerten Relegationsspiele. Maximal vier Absteiger in die Kreisliga A sind vorgesehen. In der Tat gibt es aber auch noch die – eher unwahrscheinliche, aber nicht unmögliche – Variante, dass nur zwei Clubs runter müssen.

Grundsätzlich wirkt sich aus, ob der FC Denzlingen in der Verbandsliga bleibt. Diese Liga muss auf jeden Fall mit fünf Absteigern rechnen, denn sie wird von 18 Mannschaften möglichst auf Sollstärke 16 reduziert.

Schaffen die Denzlinger noch den möglichen Sprung auf Platz 13 und den Ligaverbleib, steigen aus der Landesliga (Staffel 2) nur zwei Clubs in die Bezirksligen ab. Vor Schlusslicht Solvay Freiburg sind auch der FC Tiengen 08 und der FSV Rheinfelden bedroht. Erwischt es die Denzlinger, sind drei Landesligisten fällig – im für den Bezirk Hochrhein schlechtesten Fall also beide Clubs.

Gewinnt der Vize der Staffel 2 die Relegation zur Verbandsliga, gibt es jeweils einen Absteiger weniger. Heißt also auch, dass es im optimalen Fall nur den SV Solvay Freiburg erwischt.

Die Zahl der Landesliga-Absteiger hat konkreten Einfluss auf die Zahl der Absteiger aus der Bezirksliga Hochrhein. Dass es maximal vier Vereine sein werden, obwohl in dieser Saison 17 Clubs spielen und das Ziel besteht, die Sollstärke von 16 Clubs zu erreichen, hat der Bezirksfußballausschuss (BFA) schon im Sommer 2017 beschlossen.

Vier Bezirksliga-Absteiger gibt es sicher, wenn sowohl der FC Tiengen 08, als auch der FSV Rheinfelden absteigen. Selbst ein Relegationssieg des Hochrhein-Vizemeisters würde daran nichts ändern, denn Ziel ist immer die Sollstärke von 16 Vereinen.

Selbst wenn nur ein Hochrhein-Landesligist absteigt, müssen vier Clubs in die Kreisliga A. Allerdings bleibt dem Tabellen-Vierzehnten dann die Hoffnung, dass sich der Hochrhein-Vizemeister gegen den Freiburger Vertreter in der Relegation durchsetzt.

Maximal drei Bezirksliga-Absteiger gibt es, wenn kein Hochrhein-Landesligist in die Bezirksliga absteigt. Dazu muss in der Landesliga der bereits genannte Optimal-Fall eintreten – oder die beiden Hochrhein-Clubs schaffen es tatsächlich noch, die Plätze zwölf und 13 zu erreichen.

Sollten sich sämtliche Fußballgötter einig sein und der Hochrhein-Vizemeister setzt sich in der Relegation gegen den Freiburger Vize durch, wäre in der Bezirksliga Hochrhein der optimale Fall von nur zwei Absteigern erreicht.

Da es im Fußball nichts gibt, was es nicht gibt, bleibt im Moment als Fazit für die Bezirksligisten nur: Klar ist, dass nichts klar ist. Letzte Zweifel sind erst zum Abschluss der Relegationsspiele beseitigt. In diesem Sinne: Viel Spaß in den nächsten vier Wochen.