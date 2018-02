Regiosport Hochrhein Vier Tagessiege für Kartraceland Weil

Rennstall von Herbert Gerteiser aus Albbruck nutzt den Heimvorteil beim Saisonstart beim Schwarzwaldcup (SWC) und der Süddeutschen Hallenmeisterschaft (SHM)

Motorsport: – Im Kartraceland Weil am Rhein bei Herbert Gerteiser aus Albbruck eröffneten die Fahrer die neue Saison im Schwarzwaldcup (SWC) und der Süddeutschen Hallenmeisterschaft (SHM). Insgesamt stehen neun Rennveranstaltungen auf dem Plan für die rund 70 Starter und ihre zwölf Teams. Organisiert werden die Rennen von den Indoor Kartbahnen in Neckartenzlingen, Rottweil, Singen, Waldshut und Weil am Rhein. Vier der sechs Tagessieger stellte die Mannschaft des Gastgebers um Herbert Gerteiser, der selbst die Gruppe E für sich entschied.

In den verschiedenen Kategorien gab es folgende Ergebnisse:

Gruppe A: 1. Nathan Neuhaus (Frankreich, Kartraceland), 2. Pirmin Zimmerli (Bern, Kartracingteam Waldshut), 3. Rico Schlapp (Neckartenzlingen), 4. Chayenne Gantert (Tiengen, KRT Waldshut). – Gruppe B: 1. Malakai Lais (Weil, Kartraceland), 2. Luis Marx (Lörrach, Kartraceland), 3. Jonas Uhlenbrok (Singen). – Gruppe C: 1. Demien Hugenschmid (Blotzheim, Kartraceland), 2. Lena Merk (KRT Waldshut), 3. Florian Pfeiffer (Neckartenzlingen). – Gruppe D: 1. Jakob Erlbacher, 2. Janis Kaiser (beide Neckartenzlingen), 3. Nico Dercho (Rheinfelden, Kartraceland), 4. Nico Haas (Rottweil). – Gruppe E: 1. Herbert Gerteiser (Albbruck, Kartraceland), 2. Sascha Köhlitz (Schliengen, Kartraceland), 3. Tobias Metzger (Singen), 4. Harald Klemm (Hausen/Wiesental). – Rookie: 1. Ricardo Anibarro, 2. Vincent Oesterreich (beide Neckartenzlingen), 3. Lorrena Ferreiro (Singen).