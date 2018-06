Regiosport Hochrhein Vier Klassensiege für Black-Forest-Ultra-Bike-Marathon in Kirchzarten

Vier Klassensiege für Black-Forest-Ultra-Bike-Marathon in Kirchzarten

Radsport: – Knapp 4500 Biker bevölkerten Kirchzarten beim traditionellen Black-Forest-Ultra-Bike, ein Fest und Pflichttermin für alle Mountainbiker. Gut war auch die hiesige Region in den sechs Kategorien und dem Kids-Cup mit 137 Teilnehmern in den Wertungslisten vertreten. Herausragend dabei nicht nur der insgesamt 20. Deutsche Meistertitel für Sabine Spitz (Niederhof), die das Marathonrennen der Frauen über 80 Kilometer für sich entschieden hat. Ganz oben in den Siegerlisten sind auch Marius Helmle (SG Rheinfelden) aus Lochhäuser, der das U13-Rennen gewann, sowie die Marathon-Fahrer des RSV Bad Säckingen, Michael Fenske aus Rotzel als Bester der Senioren 4 (3:38,07 Stunden) und Michael Bernhart als Sieger der Senioren 2 (3:14,01) zu finden.

Die maximale Strecke über 114 Kilometer nahmen die Ultra-Biker auf sich. Auf Gesamtrang 18 und als Neunter in Senioren 1 kam Wolfgang Mayer (Texpa Simplon) aus Niederhof, knapp 14 Minuten hinter Sieger Julian Schelb (Stop&Go Marderabwehr) aus dem Münstertal, nach 4:22,46 Stunden ins Ziel. Kai Saaler aus Hasel verpasste in 4:458,40 mit Platz 109 die Top-100 knapp. In Senioren 4 wurde Volker Forstmeyer (Bad Säckingen) auf Rang 14 (6:37,20) und Platz 609 gewertet. Julia Polley (Bonndorf) kam unter den 23 Frauen als Neunte ins Ziel.

33 regionale Biker starteten im Feld der 1212 Marathon-Männer. Auf Top-Hundert-Plätze fuhren neben Michael Bernhart auch Dirk Hierholzer (SG Rheinfelden, 59), Markus Valentin (Bonndorf, 72) und Daniel Lipp (SG Rheinfelden, 96). Knapp hinter Michael Fenske (Platz 105) kam Dieter Vetter aus Ewattingen auf Rang 108 ins Ziel.

Platz fünf auf dem 82,5 km langen Power Track holte sich der Bad Säckinger Niklas Grobert (Freiburger Pilsner Merida) vom RSV Niederhof in 3:20,47 Stunden mit 17,43 Minuten Rückstand auf Sieger Luca Schwarzbauer (Nürtingen). RSV-Teamkollege Mike Woland aus Görwihl kam knapp sieben Minuten nach Grobert als Zehnter ins Ziel. Platz 32 notierte Richard Uhlmann (SZ Bernau) nach 3:54,07 für sich.

Beim Short Track über 41 Kilometer sind sechs Bikerinnen unter den besten 30 zu finden. Die Rheinfelderin Finja Lipp (Kellys XC Racing Team) wurde Gesamtvierte und Zweite in U17 in 1:42,55 Stunden. Platz sechs holte sich Hannah Schmid (VBC Waldshut-Tiengen) aus Weilheim vor Tina Kreiter (SG Rheinfelden) aus Wehr. Nadine Santa (VBC Waldshut-Tiengen) aus Küssaberg fuhr auf Rang 14, Catharina Herrmann (Klettgau) erreichte Platz 21 und Rang 27 belegte Alexandra Haberstroh (Bonndorf) unter 215 Frauen.

Bei den 791 Männern kam Luis Waldbröhl (SG Rheinfelden) auf Platz drei, Teamkollege Jonas Schwarz fuhr auf Rang 29 und wurde Zehnter in U17. Platz fünf in U19 sicherte sich der Rheinfelder Sören Schneider auf Gesamtplatz 55.

Den Speed Track über 52 Kilometer beendete Tim Meier (Stop&Go Marderabwehr), drei Minuten hinter David List (Lexware) auf Rang zwei. Lukas Kornberger vom VBC Waldshut-Tiengen kam auf Platz acht. Rang 89 holte sich Martin Meier (RSV Rheinfelden) als Siebzehnter der Senioren 2. ei den Frauen fuhren Marina Hofmann (Rickenbach) sowie Christine Schneider und Laura Albrecht vom RSV Rheinfelden in die Top 20.