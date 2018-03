Regionalsport Hochrhein Viele Fragezeichen beim FSV Rheinfelden

Fußball-Landesligist erwartet am Samstag um 17 Uhr den VfR Hausen auf dem Kunstrasen im Europastadion. Eschbachs Einsatz noch ungewiss. FC Tiengen 08 ist im Kellerduell beim SV Kirchzarten unter Zwang. Neuzugang Christian Pipinic ist erst Ende April frei. Daniel Eichhorn fällt nach Achillessehnenriss für sehr lange Zeit aus

Fußball-Landesliga: (gew) An den 1:0-Sieg beim VfR Hausen (11.) denkt Marc Jilg, Trainer des FSV Rheinfelden (12.), gern zurück. Nicht aber daran, dass er damals aus personellen Gründen selber ins Trikot schlüpfen musste, damit die Elf komplett war. Das könnte ihm aber am Samstag um 17 Uhr beim Rückspiel auf dem Kunstrasen des Europastadions wieder blühen, da er unter der Woche mit nur zehn Spielern trainieren musste. Bei Lucas Eschbach zwickt der Oberschenkel. Ob er spielen kann, ist ungewiss. Kittel muss wohl nochmals pausieren, Cibukciu ist in Urlaub. Smailji, De Franco und Contorno sind wegen Krankheit oder Verletzungen auch Wackelkandidaten. "Zur Zeit ist es echt etwas mühsam", klagt Jilg. Auf alle Fälle will sich sein Team für die schlechte Vorstellung zuletzt bei der 0:2-Niederlage beim FSV RW Stegen rehabilitieren.

"Mal schauen, wer besser mit dem Druck umgehen kann", sagt Oliver Neff, Trainer des FC Tiengen 08 14.), vor der Partie am Sonntag beim SV Kirchzarten (15.). Wenn die Tiengener verlieren, rutschen sie auf den vorletzten Platz ab. "Wir wollen aber schon einen Dreier", versichert Neff vor dem wichtigen Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. "Schlimm ist, dass Daniel Eichhorn wohl in diesem Jahr nicht mehr Fußball spielen wird", klagt der Trainer. Eichhorn musste bei der Partie am Sonntag verletzt vom Platz und direkt ins Krankenhaus. Diagnose: Achillessehnenriss. Schon in dieser Woche wurde er operiert. Neuzugang Christian Pipinic wird erst Ende April für den FC Tiengen 08 spielberechtigt sein. Er spielte im Oktober 2017 letztmals für seinen kroatischen Ex-Verein, der ihm keine Freigabe erteilte.