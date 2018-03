Regionalsport Hochrhein Viel Zündstoff vor dem Derby beim SV Nollingen

Fußball-Kreisliga A-West: Marco Pagnamenta von der Reserve ist Interimstrainer bis Saisonende. FV Degerfelden verlängert mit seinem Trainerduo

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) Der SV Nollingen trennte sich von Trainer Giovanni Di Feo. Mit ihm kehrten einige Spieler postwendend dem Verein den Rücken – ausgerechnet vor dem Derby gegen den FV Degerfelden im Europastadion. Reserve-Trainer Marco Pagnamenta übernimmt bis Saisonende. Die Reserve wird abgemeldet. Deren Spieler füllen die "Erste" auf.

Die Meldung machte schnell die Runde. Sie kam auch beim FV Degerfelden an. FVD-Sportchef und Torwart Steffen Birlin lässt sich nicht blenden: „Die Spieler, die in Nollingen übrig bleiben, und diejenigen die den Kader füllen, haben vermutlich eine bessere Kameradschaft. Und damit kann man Berge versetzen.“ Heißt für den FV Degerfelden: Der Gegner wird trotz allem auf keinen Fall unterschätzt. Birlin: „Wir haben vermutlich einen Vorteil, aber wir gehen die Aufgabe mit dem nötigen Ernst an. Wir haben auf jeden Fall keine Lust, das Derby zu verlieren.“ Er ist sich sicher, dass der Gegner ein schlagkräftiges Team auf die Beine stellt.

Die Degerfelder sind bereit. Acht Wochen Vorbereitung liegt hinter dem Team des Trainergespanns Patrick Streule und Mike Baltensperger. Der Verein hat die Zusammenarbeit mit dem Duo gestern um zwei weitere Spielzeiten verlängert. Darüber informierte Steffen Birlin. Der FVD startet gleich mit zwei Derbys durch. Kommende Woche ist der SV Herten zu Gast. „Wir sind heiß darauf“, sagt Birlin. Die Degerfelder können morgen nahezu komplett antreten. Einzig Dominik Kappler fehlt.

Nach der ersten Niederlage muss sich der SV Herten wieder aufrappeln. Zu Gast ist der FV Haltingen, der den Spitzenreiter fordern wird. Eine schwere Partie hat der SV Karsau beim FV Lörrach-Brombach III zu bestehen. Die 0:8-Niederlage vom Hinspiel liegt den Karsauern noch auf dem Magen. Sie wollen Revanche.

Fussball-Kreisliga A-West

Samstag, 16 Uhr:SV Herten – FV Haltingen (Vorrunde: 3:1). – SR: Nicolas Preinl (Kandern). – Tipp: 2:2.SV Nollingen – FV Degerfelden (2:1). – SR: Timo Bugglin (Weil). – Tipp: 1:3.FC Hauingen – TuS Stetten (2:4). – SR: Jonas Brombacher (Kandern). – Tipp: 2:1.SV Schopfheim – FV Fahrnau (5:0). – SR: Mario Janutsch (Zell). – Tipp: 2:0.18 Uhr:SV Weil III – FC Huttingen (0:3). – SR: Timo Kronenberger (Schallbach). – Tipp: 3:1.Sonntag, 10.30 Uhr:FV Lörrach-Brombach III – SV Karsau (8:0). – SR: Julien Braun (Weil). – Tipp: 4:1.15 Uhr:FC Steinen – FC Hausen (1:1). – SR: Ali Aslan Durmus (Lörrach). – Tipp: 3:1.SV Todtnau – TuS Kl. Wiesental (1:2). – SR: Jonas Probst (Tegerfelden/CH). – Tipp: 2.2.