Regionalsport Hochrhein VfR Horheim-Schwerzen meldet sich nach 15 langen Jahren in der Kreisliga A zurück

Fußball-Kreisliga B-4: Indlekofer-Elf hält Wort nach der verlorenen Relegation vor einem Jahr und holt sich vorzeitig den Meistertitel. Verein ist stolz auf Erfolg mit eigenen Spielern

Fußball-Kreisliga B-4: – Fast trotzig hatte Trainer Stefan Indlekofer im Juni 2017, nach der bitteren 2:5-Heimpleite des VfR Horheim-Schwerzen im Aufstiegsspiel gegen den FC Bergalingen, angekündigt: „Erst Dritter, dann Zweiter. Nächstes Jahr werden wir Meister.“ Und die Horheimer hielten tatsächlich Wort. Fast ein Jahr später, nach dem 3:1 gegen Verfolger FC Dettighofen, war es so weit: Die Schwarz-Gelben feierten den Meistertitel und die Rückkehr in die Kreisliga A nach 15 Jahren.

„Es war ein Riesenfest, eine lange Nacht“, beschreibt Indlekofer den Abend nach dem Triumph: „Die meisten Beteiligten hatten am Montag frei.“ Es ist eine halbe Ewigkeit her, dass beim VfR Horheim-Schwerzen der letzte Meistertitel gefeiert wurde. Die Frage nach dem „wann?“ konnte im Freudentaumel so schnell keiner beantworten. 1982 war das letzte Mal. Vor 36 Jahren stand der Club an der Spitze der Bezirksliga und stieg in die Landesliga auf.

„Das wusste wirklich keiner mehr“, lacht Indlekofer, denn letztlich war es egal. Die Meister streiften ihre T-Shirts über, Sektfontänen sprühten, Pyrotechnik leuchtete und die Bierdusche für den Trainer durfte nicht fehlen. Alles, was heuzutage zu einer zünftigen Meisterparty gehört. Verlernt haben die Schwarz-Gelben das Feiern nicht.

Es war eine Erlösung für Team, Trainer und den Verein. Der VfR Horheim hat eine lange Durststrecke erlebt. Heute noch erinnert man sich gern an die Landesliga-Saison 1982/83. Es war die Glanzzeit des Clubs, die längst Geschichte ist. Danach ging es stetig bergab – Bezirksliga, Kreisliga A und B. Seit 2003 dümpelte der Verein in der Kreisliga B, verkraftete aber auch den Der Tiefpunkt, als es 2014 für ein Jahr sogar in die Kreisliga C ging. Als Vizemeister ging es sofort wieder hoch. Damit begann eine neue Erfolgsgeschichte, die nun im Titelgewinn mündete.

Erstaunlich ist, wie gut die Enttäuschung nach den Aufstiegsspielen weggesteckt wurde. Das Team startete nach kurzer Sommerpause toll in die Saison. „Wir spielten eine starke Vorrunde, der Start in die Rückrunde war etwas holprig“, resümiert Indlekofer. Seine Elf fing sich, Stück für Stück ging’s vorwärts.

Der VfR Horheim-Schwerzen hängte die Verfolger ab, legte beim 6:0 beim SV Dillendorf den Grundstein und machte beim 3:1 gegen den FC Dettighofen das Meisterstück. Indlekofer: „In diesen Spielen sind wir wirklich souverän aufgetreten, gingen gut mit dem Druck um. Die Jungs waren gelassener und ruhiger als vor den Aufstiegsspielen.“

Indlekofers Elf schoss fast 90 Tore. Allein 49 gehen auf die Konten von Ligaspitzenreiter Andreas Hoffmann (27) und Jannis Pietzke (22), Dritter der Torjägerliste. Doch Indlekofer macht den Erfolg nicht an seinen Torjägern fest: „Wir haben eine ausgeglichene Mannschaft, sind breit aufgestellt und haben Ausfälle gut kompensieren können.“ Dennoch sei der Zugang von Pietzke, vom FC Tiengen 08 II gekommen, aber fast ein Eigengewächs, ein Gewinn, so Indlekofer. Vor allem habe er Hoffmann entlastet. Das Team war schwerer ausrechenbar. Stolz ist der Verein, dass der Aufstieg mit ausschließlich eigenen Spielern geschafft wurde.

Die Horheimer genießen nun den Moment, bevor es Anfang Juli ernst wird. „Wir freuen uns auf die Kreisliga A, hoffen, dass wir uns dort halten können“, so Indlekofer. Ganz grün sind seine Jungs schließlich nicht. Einige Spieler sammelten schon Erfahrung in der Bezirksliga oder der Kreisliga A.