Fußball-Bezirksliga VfR Bad Bellingen seit vier Spielen unbesiegt

Fußball-Bezirksliga: Rebländer siegen 2:1 beim SV 08 Laufenburg. Aufsteiger FC Schlüchttal bleibt auch im fünften Auswärtsspiel ohne Punkt. SV Weil II setzt sich mit 3:2 durch

Fußball Bezirksliga

SV 08 Laufenburg – VfR Bad Bellingen 1:2 (0:2)

(gru) Mit einem Frühstart durch Maximilian Lais (9.) und Tim Siegin (19.) legten die Gäste den Grundstein zum Sieg: "Wir hätten den Deckel früher drauf machen müssen, denn wir hatten einen sehr starken Gegner vor der Brust", atmete VfR-Trainer Werner Gottschling nach Spielschluss durch: "Der späte Anschluss durch Bujar Halili in der 87. Minute brachte uns noch einmal arg in Bedrängnis." Angesichts der klareren Chancen, so Gottschling sei der Sieg allerdings verdient: "Ein Fallrückzieher von Siegin wird gerade noch abgewehrt und nach einem Foul bleibt er auf den Beinen, sonst wäre ein Elfer fällig gewesen."

SV Weil II – FC Schlüchttal 3:2 (1:1)

(gru) Die Gäste haderten einmal mehr mit dem Glück. In der Nachspielzeit stand Timo Burgert frei vor dem Tor und schoss in den Weiler Nachthimmel. So blieb es beim glücklichen Sieg der Gastgeber: "Wir hätten nach der Leistung in der zweiten Hälfte schon einen Punkt verdient", ärgerte sich Trainer Felix Blatter. Mit der ersten Hälfte seiner Elf war er nicht zufrieden: "Die Weiler haben gut gepresst, verloren aber nach unserem 1:1 den Faden." Florian Menzel hatte auf Vorarbeit von Nico Reichardt das Weiler 1:0 von Mike Muser noch vor dem Seitenwechsel ausgeglichen. Nach einem Foul an Ruben Gantert traf Pius Blatter per Foulelfmeter zur Führung, doch in der Folge versäumten es die Gäste nachzulegen. Fabian Kluge (67.) traf mit einem Freistoß zum 2:2, Virgil Boukaka (73.) staubte nach einem Abwehrfehler zum Weiler Siegtreffer ab.