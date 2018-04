Regiosport Hochrhein VfR Bad Bellingen freut sich aufs Spitzenspiel gegen den SV 08 Laufenburg

Fußball-Bezirksliga: Im Mittelpunkt steht das Duell der Torjäger Tim Siegin (33 Tore) und Sandro Knab (22 Tore). Im SÜDKURIER-Interview versichert VfR-Trainer Werner Gottschling, dass der 21-jährige Siegin "Stand heute" im Rebland bleiben wird. SpVgg. Brennet-Öflingen will nach zwei Pleiten nun gegen den SV Jestetten die Wende.

Fußball-Bezirksliga: – Im Verfolgerduell beim VfR Bad Bellingen will der SV 08 Laufenburg seine Titelambitionen unter Beweis stellen und Kontakt halten zum Tabellenführer FC Wittlingen, der beim FC Wallbach die vermeintlich leichteste Aufgabe des Spitzen-Quartetts hat. Der SV Buch fährt hingegen entspannt zum FC Zell.

Wer sich auf Andere verlässt, ist oft verlassen. Allein deshalb fordert Trainer Urs Keser von der SpVgg. Brennet-Öflingen, dass seine Elf das Zwischentief beendet: "Es wäre fatal, wenn wir nun auch das dritte Speil in Folge verlieren", hat er Bedenken, dass die nach Ostern erspielte Ausgangsposition verfliegt: "Die Konkurrenz kommt von hinten und wir haben nur noch sechs Spiele", fordert Keser einen Sieg gegen den SV Jestetten. Personell sieht es leicht besser aus, denn Timo Bernauer kehrt zurück. Denis Götz ist, mit viel Tape präpariert, auch wieder dabei.

Von der Tabelle will hingegen Michele Masi nichts wissen: "Die wird erst interessant, wenn alle Nachholspiele erledigt sind." Dennoch erhofft sich der Trainer des SV Jestetten einen Sieg: "Wir sollten schnell an die Leistung vor der Spielpause anknüpfen." Schließlich stehen die Mega-Wochen mit Liga, Pokal und zwei Nachholspielen an: "In Brennet ist es unangenehm zu spielen. Das haben wir voriges Jahr beim 4:3-Sieg schon gemerkt."

Werner Gottschling (VfR Bad Bellingen): "Wir wollen, aber wir müssen nicht aufsteigen"

Im zweiten Jahr in der Bezirksliga greifen Trainer Werner Gottschling (43) und der VfR Bad Bellingen an der Spitze an. Der letztjährige Aufsteiger steht im Mai vor den entscheidenden Spielen. Morgen ist der SV 08 Laufenburg zu Gast.

Werner Gottschling, wir haben Sie den späten 3:3-Ausgleich beim SV Buch verarbeitet?

Natürlich war er im Moment nicht einfach, zumal wir in der starken zweiten Hälfte einige sehr gute Chancen liegen ließen. Aber unterm Strich geht das Ergebnis nach einem tollen Spiel in Ordnung.

Trotzdem schmerzen die zwei verlorenen Punkte?

Natürlich. Der SV Buch mit seiner großartigen Elf hat sich diebisch über den Ausgleich gefreut – und auch verdient. Aber sie verfolgen letztlich ganz andere Ziele im Vergleich zu uns.

Das heißt im Klartext?

Dass wir unsere Aufstiegschance sehen und sie auch nutzen wollen, wenn sich die Gelegenheit bietet.

Also strebt der VfR Bad Bellingen mit aller Macht nach oben?

Nein, gerade das nicht. Wir schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Es kann in den nächsten Wochen viel passieren. Wir haben es im Mai mit knackigen Gegnern zu tun. Unsere Planungen laufen auch nicht zweigleisig. Das Ziel ist es, in der kommenden Saison die Mannschaft weiter zu verbessern und zu verstärken. Das kann in der Bezirksliga passieren, aber auch in der Landesliga. Wir müssen nicht drauf hoffen, dass wir mit Glück aufsteigen.

Gegen den SV 08 Laufenburg gibt es das Duell der Torjäger – Tim Siegin gegen Sandro Knab. Wie schwer ist es, Siegin zu halten?

Es gibt durchaus Anfragen, doch Stand heute wird er wohl bleiben. Tim hat in Testspielen gegen höherklassige Mannschaften durchaus erkannt, dass er noch viel lernen muss. Weiter oben sind die Ansprüche an ihn größer. Er ist 21 Jahre alt und fühlt sich wohl bei seinem Stammverein.

Mit Interesse wird das Duell "Siegin gegen Knab" verfolgt. Wie stoppen Sie den Laufenburger Torjäger?

Wir schauen grundsätzlich erst einmal auf uns und werden uns nicht an einzelnen Gegenspielern orientieren. Wobei Knab natürlich gefährlich ist. Aber wir haben diese Aufgabe auch schon beim 2:1-Sieg im Hinspiel ganz gut gelöst. Tim Siegin hat seine Rippenverletzung noch nicht ganz überwunden, hat aber auch in Buch gezeigt, wie wertvoll er für uns ist. Er war an allen drei Treffern beteiligt. Dennoch ist es nicht so, dass unsere Elf einzig von ihm abhängig ist.

Wie hoch ist der Druck vor dem Spitzenspiel tatsächlich?

Wir sind heiß auf dieses Spiel, aber wissen auch, dass wir vor nicht einmal zwei Jahren gegen die Laufenburger "Zweite" um den Aufstieg gespielt haben. Jetzt spielen wir gegen deren "Erste" und wieder um den Aufstieg – ist doch eine tolle Sache.

Fragen: Matthias Scheibengruber

Fußball-Bezirksliga: Schiedsrichter-Ansetzungen und SÜDKURIER-Tipps

Samstag, 16 Uhr:

VfR Bad Bellingen – SV 08 Laufenburg (Vorrunde: 2:1). – SR: Timo Bugglin (Weil). – Tipp: 3:3.

FC Schlüchttal – SV Weil II (2:3). – SR: Uwe Müller (Höchenschwand). – Tipp: 3:1.

FC Wallbach – FC Wittlingen (1:2). – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Tipp: 1:4.

Samstag, 17.30 Uhr:

FC Schönau – FC Wehr (1:4). – SR: Mathias Heilig (Erzingen). – Tipp: 1:1.

Samstag, 18 Uhr:

TuSEfringen-Kirchen – FC Geißlingen (5:1). – SR: Mario Janutsch (Zell). – Tipp: 3:2.

Sonntag, 15 Uhr:

SpVgg. Brennet-Öflingen – SV Jestetten (1:4). – SR: Simon Wolf (Rheinfelden). – Tipp: 2:2.

FC Zell – SV Buch (1:3). – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Tipp: 2:3.

Bosporus FC Friedlingen – FC Erzingen (0:4). – SR: Heiko Zehner (Sexau). – Tipp: 1:5.