Regiosport Hochrhein VfR Bad Bellingen dreht nach der Pause den Meisterzug aufs richtige Gleis

Fußball-Bezirksliga: 4:2-Erfolg nach 0:1 gegen den FC Wallbach bringt den erstmaligen Aufstieg in die Landesliga. FC Wehr bleibt auf Rang 14 trotz des 1:2 zu Hause gegen den SV Buch. FC Schlüchttal steigt definitiv ab

VfR Bad Bellingen – FC Wallbach 4:2 (0:1). – Tore: 0:1 (18.) Stockkamp; 1:1 (51.) J. Domagala; 2:1 (53.) T. Siegin; 3:1 (56./FE) Y. Domagala; 3:2 (66.) Rupp; 4:2 (82.) T. Schillinger. – SR: Gaspare Lombardo (Rheinfelden). – Z.: 600. – Der Meister machte sich das Leben zunächst selbst schwer, lag schon nach 18 Minuten hinten und war zur Pause sogar nur Dritter in der "Blitz-Tabelle". Mit einem Doppelschlag stellten Jonas Domagala und Tim Siegin dann aber die Weichen auf Sieg. Yannik Domagala legte das 3:1 nach. Zwar verkürzte Sebastian Rupp nochmals, aber spätestens nach dem 4:2 von Tim Schillinger war klar, dass es zwei Jahre nach dem Bezirksliga-Aufstieg nun überregional weitergeht.

FC Wehr – SV Buch 1:2 (1:1). – Tore: 1:0 (20.) Vardi; 1:1 (43./ET) Rebis; 1:2 (50.) Hackenberger. – SR: Lukas Gäng (Erzingen). – Z.: 200. – Der FC Wehr spielte nicht schlecht, hatte aber wie so oft kein Glück im Abschluss: "Das letzte Spiel lief wie das letzte halbe Jahr", zog Co-Trainer Jens Faralisch nach der neuerlichen Heimpleite und vier Alu-Treffern sein Fazit: "Hätten wir öfter so gespielt, müssten wir nicht über Kreisliga A reden." Zwar bestehe noch Hoffnung und man drücke sowohl dem FSV RW Stegen als auch dem SV 08 Laufenburg die Daumen, doch sollte es tatsächlich zum Abstieg kommen, sei das kein Beinbruch: "Egal in welcher Liga, wir setzen verstärkt auf die Jugend", so Faralisch.

SV Weil II – FC Erzingen 1:3 (0:3). – Tore: 0:1 (5.) Limani; 0:2 (12.) Bonomo; 0:3 (23.) Loparco; 1:3 (67.) Aliane. – SR: Riccardo Lombardo (Bad Säckingen). – Z.: 70. – In einer einseitigen Partie war schon nach einer knappen halben Stunde alles gelaufen. Der FC Erzingen feierte einen ungefährdeten sieg und schob sich auf Platz vier in der Schlusstabelle.

FC Schlüchttal – FC Wittlingen 1:3 (0:1). – Tore: 0:1 (10.) Herbst; 0:2 (56.) Lorenz; 0:3 (57.) Herbst; 1:3 (80.) P. Blatter. – SR: Stefan Mera-Linz (Schopfheim). – Z.: 200. – Die Gastgeber hielten im vorerst letzten Bezirksligaspiel gut mit. Lediglich beim Freistoß von Alex Herbst in den Winkel war FCS-Torwart Simon Hepp chancenlos: "Wir haben das Spiel ausgeglichen gestaltet", so Sportchef Oliver Eichkorn: "Nach der Pause machte sich die fehlende Erfahrung bemerkbar." In nur 100 Sekunden entschieden Richard Lorenz und erneut Herbst das Spiel, zumal der FC Wittlingen noch eine kleine Chance auf die Relegation hatte. Geburtstagskind Pius Blatter gelang in der Schlussphase eine Ergebniskosmetik: "Er wollte im letzten Spiel mal vorn spielen, Feli Blatter erfüllt ihm den Wunsch, zumal Pius ein Tor versprochen hatte", schmunzelte Eichkorn.

FC Zell – SpVgg. Brennet-Öflingen 3:4 (3:1). – Tore: 1:0 (3.) Ruf; 1:1 (34.) Bernauer; 2:1 (37.) Boos; 3:1 (45.) F. Muto; 3:2 (55.) Bernauer; 3:3 (81.) Leitner; 3:4 (90.) S. Degelmann. – SR: Timo Bugglin (Weil). – Z.: 100. – Bes.: Gojak (SpVgg./32.) hält FE von T. Wiessmer. – Ein kurioses Spiel entwickelte sich beim FC Zell: "Zur Pause müssten wir eigentlich mit 1:8 hinten liegen", wunderte sich Gästetrainer Urs Keser am Ende selbst über den Sieg: "Die Zeller hatten etliche Chancen und treffen nur drei Mal." Zudem vergaben sie durch Tim Wiessmer, der vergeblich auf sein erstes Saisontor gehofft hatte, einen Strafstoß. Elvis Gojak hielt somit seinen vierten Strafstoß in dieser Saison. Nach dem Wechsel nahm das Zeller Schicksal seinen Lauf. "Wir schießen drei Mal aufs Tor und gewinnen dieses Spiel", freute sich Keser aufs Abschlussfest seiner Elf.

TuS Efringen-Kirchen – SV Jestetten 1:1 (0:0). – Tore: 0:1 (46.) M. Rangnau; 1:1 (78.) Flad. – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Z.: 150. – Die Neuauflage des Pokalfinales brachte weder Sommerkick noch Revanche-Gelüste: "Wir hatten zwar wieder nur zwölf Spieler, wollten aber auf keinen Fall verlieren", freute sich Gästetrainer Michele Masi über den engagierten Abschluss einer starken Saison: "Wir haben uns im Vergleich zum Vorjahr erneut gesteigert. Neun Punkte wurden mehr geholt und wir haben einige Gegentreffer wengier kassiert. Unterm Strich also eine tolle Saison", so Masi, der sich freut, dass Nico D'Effremo künftig wieder zum Kader zählt.

FC Schönau – FV Lörrach-Brombach II 3:3 (2:2). – Tore: 0:1 (20.) Kopp; 1:1 (27.) Matth. Steinebrunner; 2:1 (39.) Markanic; 2:2 (44.) und 2:3 (83.) beide Höcketstaller; 3:3 (90.) Markanic. – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Z.: 130. – Beim FC Schönau verhinderte Felix Markanic in der Schlussminute die dritte Heimniederlage. In einer offenen Partie trafen beim Gast die Nachwuchsspieler und beim den Hausherren die Routiniers.