Fußball-Kreisliga A-Ost VfB Waldshut zur Nagelprobe auf den Nägeleberg

Fußball-Kreisliga A-Ost: Spitzenreiter muss sich im Top-Spiel beim FC RW Weilheim beweisen. SV Albbruck will gegen den SC Lauchringen ersten Dreier. FC Weizen erwartet den SV Berau

Fußball-Kreisliga A-Ost: (neu) Im Fokus steht am achten Spieltag das Spitzenspiel des FC RW Weilheim gegen den VfB Waldshut morgen Nachmittag. Wie erwartet stehen die beiden Bezirksliga-Absteiger und Topfavoriten schon nach der Hälfte der Vorrunde auf Platz eins und zwei. Tabellenführer VfB Waldshut ist indes noch unbesiegt. Der FC RW Weilheim hat bisher eine beeindruckende Heimbilanz von drei Siegen mit 22:2 Toren.

Bisher hatten die Gegner des FC RW Weilheim auf dem Nägeleberg keine Chance. Keiner ging unter sieben Tore nach Hause. So leicht wird sich der VfB Waldshut nicht abfertigen lassen. Zum ersten Mal dürften die Weilheimer auf richtige Gegenwehr stoßen. In der vergangenen Bezirksliga-Runde war es zwei Mal knapp. Im Hinspiel siegten die Weilheimer mit 4:3, in Waldshut gab’s einen 2:1-Sieg des VfB Waldshut.

Den achten Spieltag gibt es wieder einmal scheibchenweise. Nur fünf Partien stehen am Wochenende auf dem Plan, drei davon schon heute Abend. Der SV Albbruck hofft gegen den SC Lauchringen, dass endlich einmal ein Sieg gelingt. Der FC Weizen hat den kampfstarken SV Berau zu Gast. Derby-Charakter hat die Partie des FC Bergalingen gegen den SV BW Murg. Im einzigen Sonntagspiel trifft die SG Mettingen/Krenkingen auf den FC Grießen. Die SG will sich nach dem 1:3 in Berau wieder von ihrer besten Seite zeigen und die Scharte auswetzen. Der FC Grießen verlor zuletzt unglücklich gegen den FC RW Weilheim mit 2:4.