Fußball-Kreisliga A VfB Waldshut siegt im Spitzenspiel

Fußball-Kreisliga A: 4:3-Erfolg in einer klasse Partie beim SV BW Murg. Vesel Alidemaj trifft in der 90. Minute. Aufsteiger SG Mettingen glänzt beim 5:2 gegen den FC Weizen

Kreisliga A-Ost

SV BW Murg – VfB Waldshut 3:4 (2:3). (neu) Das war bitter für den SV BW Murg, der in einem klasse Kreisliga-A-Spiel einen Punkt verdient gehabt hätte. Vesel Alidemaj traf in der Schlussminute für die Gäste aus Waldshut zum Sieg. "Wir hatten das Spiel in der zweiten Hälfte im Griff und fangen dann so ein Tor ein", ärgerte sich Murgs Sportchef über das entscheidende Tor, dem zuvor ein Foul vorangegangen war, das aus seiner Sicht keins war.

FC RW Weilheim – SV Berau 7:2 (1:0). – Unter sieben geht's nicht beim FC RW Weilheim. Auch der SV Berau musste mit einer Packung nach Hause. Allerdings boten die Gäste dem Favoriten in der ersten Hälfte ordentlich Paroli. Sie gingen nach dem Rückstand durch Tore von Patrick Weiß (21.) und Jörg Isele (25.) sogar in Führung. Beflügelt durch den Ausgleich kurz vor und das 3:2 kurz nach der Pause machten die Weilheimer dann im zweiten Durchgang richtig Dampf und schossen doch noch einen überzeugenden Sieg heraus.

SG Mettingen/Krenkingen – FC Weizen 5:2 (2:1). – Trotz Überlegenheit geriet der Sieg der SG Mettingen noch einmal in Gefahr, als die Gäste beim Stand von 3:2 Pech mit einem Lattenknaller hatten. "Aber wir hätten das Spiel schon vorher entscheiden müssen", haderte SG-Co-Trainer Marco Prothmann mit der Chancenverwertung seiner Elf. Der Aufsteiger war über weite Strecken überlegen.

FC Hochrhein – FC Bergalingen 4:1 (2:1). – Der FC Hochrhein steckte den frühen Rückstand schnell weg, spielte stark und drehte die Partie noch vor der Pause. Herausragend war der dreifache Torschütze Thomas Wehrle. Auch in Unterzahl – Nico Maier (40.) sah Gelb-Rot – blieb der FC Hochrhein überlegen. Er vergab nach der Pause eine Reihe von guten Tormöglichkeiten. Vom FC Bergalingen kam außer dem schnellen Führungstor insgesamt zu wenig.

Spvgg. Wutöschingen – SV Nöggenschwiel 0:0. – Ein bisschen ungewöhnlich formiert trat der SV Nöggenschwiel bei der Spvgg. Wutöschingen an. Torjäger Daniel Bächle war diesmal Abwehrchef. Dies verriet einiges darüber, wie die Gäste zum Erfolg kommen wollten. Wutöschingens Trainer Holger Kostenbader: "Der Gegner war stark defensiv orientiert. Wenn man da keine Tor schießt, läuft es eben nicht." Kostenbader gestand, dass seine Elf sich einfach zu wenig bewegte. "Es war ein Tag zum Vergessen", resümierte er.

SV 08 Laufenburg II – SC Lauchringen 0:0. – Für Laufenburgs Trainer Thomas Scherzinger war das 0:0 wie eine Niederlage: "Wir hatten massig hundertprozentige Chancen und hätten bis zur Pause schon mit 3:0, 4:0 führen können." Im Abschluss fehlte das Glück.

Kreisliga A-West

SV Herten – FV Fahrnau 5:0 (2:0). – Nach den zuletzt mühsam erkämpften Punkten machte der SV Herten diesmal schnell alles klar. "Wir haben es, anders als in den Spielen gegen den FV Degerfelden und beim SV Weil III, besser geschafft, die Bälle im letzten Drittel in die Gefahrenzone zu spielen", beschrieb Hertens Sportchef Matthias Tröndle. Tunahan Kocer (18.) traf früh zum 1:0. Somit konnte sich der Gegner nicht mehr hinten einigeln. Tröndle freute sich: "Es war eine deutliche Leistungssteigerung."

SV Nollingen – FV Lörrach-Brombach III 2:4 (0:3). – Im Aufsteigerduell verpasste es der SV Nollingen in der Anfangsphase, eine der Chancen zur Führung zu verwerten. "Wir sind dann hektisch geworden", sagte Teammanager Gerardo Di Feo. Als sich die Nollinger fingen, stand es bereits 0:3. Ein viertes Gegentor folgte. Karl Blumel (81.) und Justin Petretta (85.) gestalteten die Niederlage etwas ansehnlicher.

SV Schopfheim – SV Karsau 0:2 (0:1). – Auswärts klappt es besser beim SV Karsau, der seine Pleitenserie beendete. Trainer Wilfried Zäh war erleichtert: "Gott sei dank. Der Sieg war verdient, er hätte noch höher ausfallen können." Ein kleiner Wermutstropfen: Merlin Kapetanovic (90.) sah in der Schlussminute Gelb-Rot.

FC Steinen – FV Degerfelden 1:3 (0:1). – Der FV Degerfelden hat's noch nicht verlernt – er kann doch noch gewinnen. Spielertrainer Patrick Streule (9.) brachte seine Elf früh in Führung. Simon Baumann (71.) und Jan Steininger (79.) machten den ersten Saisonsieg perfekt.