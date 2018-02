Regiosport Hochrhein VfB Waldshut setzt auf Nils Mühlenweg

Fußball-Kreisliga A-Ost: Traditionsverein verlängert Vertrag mit seinem Trainer

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Der VfB Waldshut wird auch in der kommenden Spielzeit auf Trainer Nils Mühlenweg setzen. Das gibt der Tabellenzweite der Kreisliga A-Ost in einer Pressemitteilung bekannt. "Wir sind mit ihm auf einem guten Weg. Auch die Integration der A-Junioren läuft bestens. Er genießt unser vollstes Vertrauen“, sagt Vorsitzender Klaus Fricker. Mühlenweg, der zuvor die A-Junioren trainierte, übernahm die Mannschaft während der Saison 2016/17 von Giuseppe Pavano, konnte aber den Abstieg aus der Bezirksliga nicht verhindern. Mit Mühlenweg will der VfB Waldshut in dieser Saison den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga schaffen. Aktuell steht die Elf auf dem zweiten Platz, fünf Punkte hinter Spitzenreiter FC RW Weilheim und acht Punkte vor der SG Krenkingen/Mettingen. Beide Tabellennachbarn haben allerdings ein Spiel weniger ausgetragen.