Regiosport Hochrhein VfB Waldshut peilt Rückkehr in die Bezirksliga an

Auftakt zur Relegation mit Heimspiel, am Samstag, 18.30 Uhr, in der Schmittenau gegen den TuS Stetten

Fußball: – Enttäuscht verabschiedete sich der VfB Waldshut vor Jahresfrist aus der Bezirksliga, in die der Club erst 2015 wieder aufgestiegen war. Nun schickt sich der Verein erneut an, in die höchste Spielklasse des Bezirks zurückzukehren. In zwei Aufstiegsspielen gegen den TuS Stetten will die Elf von Trainer Nils Mühlenweg den Coup schaffen: "Wir haben bis auf den verletzten Oliver Rathjen alle Mann an Bord", freut sich der Trainer auf ein offensiv ausgerichtetes Spiel: "Beide Teams haben treffsichere Stürmer in ihren Reihen." Das Hinspiel gegen den Lörracher Traditionsclub wird vom künftigen Regionalliga-Schiedsrichter Jonas Brombacher (Kandern) am Samstag, 18.30 Uhr, angepfiffen. Beim Gast war kürzlich ein Spieler schwer verunglückt: "Er ist Gottseidank außer Lebensgefahr. Das Team hat in dieser Woche beschlossen zu spielen, was auch in seinem Sinn ist", so Trainer Sascha Müller: "Wir haben die Waldshut beobachtet und fahren dorthin, um zu gewinnen."

Aufstieg zur Kreisliga A

Zwei der vier Vizemeister haben die Chance, in die Kreisliga A zurückzukehren. Im Osten sind es zwei Clubs, die vor einem Jahr gemeinsam abgestiegen sind. Der FC Dettighofen hat Heimrecht im Hinspiel, am Samstag, 17 Uhr, gegen den SV Unteralpfen. Im Westen stehen sich am Sonntag, 15 Uhr, der TuS Maulburg und die SF Schliengen gegenüber. Direkt aufgestiegen sind die Meister SV Liel-Niedereggenenen, C.S.I. JR Laufenburg, SG Niederhof/Binzgen und VfR Horheim-Schwerzen.