Regionalsport Hochrhein Veselin Radic in Torlaune: Vier Mal erfolgreich beim 5:2 des FC Bad Säckingen

Fußball-Kreisliga A: Trompeterstädter machen im Aufsteigerduell bei der SG Mettingen/Krenkingen noch einmal ernst. Meister FC RW Weilheim behält weiße Weste auf dem heimischen Nägeleberg

Kreisliga A-Ost

SG Mettingen/Krenkingen – FC Bad Säckingen 2:5 (2:2). – Tore: 0:1 (11.) Ves. Radic; 0:2 (14.) Wagner; 1:2 (34.) Boll; 2:2 (45.+2) Faulhaber; 2:3 (51.), 2:4 (56.) und 2:5 (85.) alle Ves. Radic. – SR: Uwe Seifert (Waldshut). – Z.: 150. – Bes.: GR für M. Erne (SG/90.+3). – Im ersten Abschnitt entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Nach der Pause entschied Veselin Radic mit einem Hattrick die Partie im Alleingang. Nach Abpfiff vom gut leitenden Schiedsrichter Uwe Seifert aus Waldshut, feierten die Mannschaften mit ihren Fans die gute Saison.

FC Grießen – SV Nöggenschwiel 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 (20.) S. Zanotti; 0:2 (60.) Bächle. – SR: Markus Metzger (Bad Säckingen). – Z.: 150. – Der FC Grießen konnte im letzten Heimspiel nichts Zählbares verbuchen. Die Klettgauer hatten wenige Chancen und mussten sich den Nöggenschwielern geschlagen geben. Durch die Niederlage fiel der FC Grießen auf den vorletzten Tabellenplatz zurück und steigt in die Kreislig B ab.SV Albbruck – SV 08 Laufenburg II 1:5 (1:4). – Tore: 0:1 (5.) und 0:2 (16.)beide Völz; 1:2 (22.) L. Jehle; 1:3 (26.) Weinert; 1:4 (37.) Rufle; 1:5 (50.) T. Scherzinger. – SR: Ünal Erbezci (Lauchringen). – Z.: 120. – Die Laufenburger Reserve wollte nichts dem Zufall überlassen und spielte von der ersten Minute an mit hohem Tempo, bei dem die Albbrucker Probleme hatten, mitzuhalten. SV08-Trainer Thomas Scherzinger spielte selbst mit und erzielte sogar ein Tor. SV BW Murg – FC Weizen 3:1 (1:0). – Tore: 1:0 (22.) und 2:0 (65.) beide Oddo; 2:1 (71.) Wenker; 3:1 (90.+1) Uyar. – SR: Philip Jourdan (Lörrach). – Z.: 120. – Der FC Weizen konnte auch in Murg nichts Zählbares mitnehmen. Die Gäste taten sich gegen die Murger schwer. Die Oertel-Elf nutzte ihre Chancen konsequent. Man merkte beiden Mannschaften an, dass es um nichts mehr ging.

VfB Waldshut – SV Rheintal 3:1 (1:1). – Tore: 1:0 (24.) V. Dimitriadis; 1:1 (28.) Roder: 2:1 (67.) und 3:1 (88./FE) V. Dimitriadis. – SR: Kurt Schneeberger (Riedmatt). – Z.: 200. – In der Generalprobe zu den Aufstiegsspielen konnte der VfB Waldshut gegen den SV Rheintal gewinnen. Die Mühlenweg-Elf spielte von Anfang an konzentriert, und Vassilios Dimitriadis hatte mit seinen drei Toren großen Anteil am Sieg. Der SV Rheintal ließ einige Chancen liegen.FC RW Weilheim – FC Hochrhein 5:2 (3:1). – Tore: 1:0 (3.) Gampp; 2:0 (8.) Schmidt; 3:0 (19.) M. Flum; 3:1 (35.) Melina; 4:1 (55.) Geng; 5:1 (61.) Zumkeller; 5:2 (76.) Wehrle. – SR: Heiko Werner (Untermettingen). – Z.: 200. – Bes.: GR für Gampp (FCRW/69.). – Auch der FC Hochrhein konnte die makelose Heimbilanz des designierten Meisters aus Weilheim nicht stoppen. Die Weilheimer bestimmten von Anfang an das Spielgeschehen und ließen den Gästen keine Chance.

SC Lauchringen – FC Bergalingen 5:1 (1:0). – Tore: 1:0 (36.) Lettieri; 1:1 (62.) Thoma; 2:1 (69.) und 3:1 (70.) Lettieri; 4:1 (78.) und 5:1 (87.) beide Aydogan. – SR: Necmettin Özdemir (Waldshut). – Z.: 150. – Auf dem Lauchringer Rasenplatz entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie, in der die Gäste lang mithalten konnten. Nach der Halbzeitpause schafften die Bergalinger zunächst zwar den Ausgleich, jedoch drehten die Lauchringer nach dem Ausgleich auf und nutzten ihre Chancen.

SV Berau – Spvgg. Wutöschingen 2:1 (0:0). – Tore: 1:0 (49.) Eichhorn; 1:1 (62.) Bischoff, 2:1 (90.) J. Isele. – SR: Mario Janutsch (Zell). – Z.: 200.

Kreisliga A-West

FC Steinen – SV Herten 1:1 (0:0). – Tore: 0:1 (77.) Jäger; 1:1 (90.) Krubally. – SR: Remigiusz Baran (Weil). – Z.: 80. – Da es in dem Spiel für beide Mannschaften um nichts mehr ging, war die fehlende Ernsthaftigkeit der Partie bei beiden Mannschaften zu spüren. SVH-Coach Thorsten Szesniak überließ der Mannschaft die Aufstellung. Nach Julian Jägers später Führung für den SV Herten hatte der kurz zuvor eingewechselte Ersatz-Torhüter Marvin Baumann die größte Chance für Herten, als er wenige Meter vor dem Tor alleinstehend den Ball übers Tor schoss. Im Gegenzug glich Muhamadou Krubally für Steinen zum 1:1 Endstand aus.

FC Hausen – SV Nollingen 6:2 (1:2). – Tore: 0:1 (10.) und 0:2 (24.) beide J. Scherzinger; 1:2 (38.) Hug; 2:2 (50.) und 3:2 (56.) beide Söntgerath; 4:2 (60.), 5:2 (62.), und 6:2 (86.) alle B. Wunderlich; . – SR: Richard Schwarz (Lörrach). – Z.: 80. – Nollingens Vorsitzender Andreas Balling, der Marco Pagnamenta an der Seitenlinie vertrat, lobte die Mannschaft und freute sich, dass die Mannschaft trotz Abstieg heute ihre beste Saisonleistung ablieferte. Der SVN konnte sogar mit zwei Toren in Führung gehen, musste sich allerdings im zweiten Abschnitt dem FC Hausen geschlagen geben. Torhüter Torben Grether (Stipendium USA) und Antonio Iamello (Ziel unbekannt) verlassen den Verein. Mit dem bestehenden Kader und vier, fünf Neuzugängen will man die kommende Saison in der Kreisliga B starten.

FV Degerfelden – SV Karsau 1:2 (1:0). – Tore: 1:0 (43.) Pflüger; 1:1 (60.) Brandner; 1:2 (87.) D. Zumkeller. – SR: Jonas Probst (Tegerfelden/CH). – Z.: 200.

SV Todtnau – TuS Stetten 2:1 (1:0). – Tore: 1:0 (40.) und 2:0 (70.) beide Bosl; 2:1 (75.) Teker. – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Z.: 120. – Bes.: Keller (SVT/60.) hält FE von End. Gashi.

SV Weil III – FC Hauingen 0:7 (0:5). – Tore: 0:1 (3./FE) und 0:2 (9.) beide B. Schreiber; 0:3 (20./FE) Sahin; 0:4 (22.) und 0:5 (43.) beide B. Schreiber; 0:6 (65./FE) und 0:7 (86.) beide D. Wojtynek. – SR: Hafes Gerspacher (Heitersheim). – Z.: 50.

FV Haltingen – SV Schopfheim 9:1 (4:1). – Tore: 1:0 (7.) Stöhr; 2:0 (17.) Elf. Mehmeti; 3:0 (28.) Ers. Mehmeti; 3:1 (43./FE) Osswald; 4:1 (44.) und 5:1 (57.) beide Stöhr; 6:1 (66.) und 7:1 (76.) beide Sesiani; 8:1 (83./FE) Zoubier; 9:1 (90.) Di Fazio. – SR: Nicolas Preinl (Kandern). – Z.: 100.

TuS Kl. Wiesental – FC Huttingen 3:2 (2:1). – Tore: 1:0 (3.) und 2:0 (13.) beide S. Wagner; 2:1 (39.) Lauber; 2:2 (58.) Budinik; 3:2 (80.) Hafensteiner. – SR: Mehmet Turgut (Lörrach). – Z.: 100.

FV Fahrnau – FV Lörrach-Brombach III 2:4 (2:2). – Tore: 1:0 (11.) M Leisinger; 2:0 (33.) Jo. Donkel; 2:1 (42./FE) Sütterlin; 2:2 (43.) Scholz; 2:3 (68.) Eug. Suppes; 2:4 (79.) Meyer. – SR: Marco Brendle (Freiburg). – Z.: 120. – Bes.: GR für Berlinghof (FVF/89.).