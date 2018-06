Regiosport Hochrhein Vesel Alidemaj übernimmt neue Aufgabe beim VfB Waldshut

Fußball, Kreisliga A-Ost: Vizemeister verabschiedet den 30-jährigen Routinier und freut sich über seine Bereitschaft, künftig die Reserve-Elf zu trainieren

Fußball, Kreisliga A-Ost: – Wen es in diesen tagen ein Urgestein beim VfB Waldshut gibt, das zwischen Kreisliga B und Bezirksliga alles erlebt hat, dann ist es Vesel Alidemaj. "Einer der ganz Großen beim VfB Waldshut", schreibt der Verein in seiner Pressemitteilung. Der 30-Jährige hört zum Saisonende als aktiver Fußballer auf und bleibt dem Verein trotzdem erhalten – als Trainer der zweiten Mannschaft.

Vesel Alidemaj kam mit 18 aus den A-Junioren des SV 08 Laufenburg zum VfB Waldshut und hat in den vergangenen zwölf Jahren viele Höhen, aber auch alle Tiefen mitgemacht – als negativer Höhepunkt sicherlich der Abstieg in die Kreisliga B. Aber auch in dieser schweren Zeit ist Vesel dem VfB Waldshut treu geblieben", betont der Verein. Jetzt möchte der Kapitän der Ersten noch einmal alles geben, um über die Relegation gegen den TuS Lörrach-Stetten die umgehende Rückkehr in die Bezirksliga zu schaffen.

"Dass Vesel Alidemaj alles geben wird, steht außer Frage, denn er war in all den Jahren stets ein Vorbild an Einsatz und Kampf, aber durchaus auch gepaart mit spielerischer Klasse, was ihn auch zu einem der Lieblinge der Zuschauer gemacht hat", schreibt VfB-Pressewart Martin Köpfer und zitiert den Spieler: "Ich brauche jetzt aber einfach mehr Zeit für meine Familie und in Verbindung mit meiner Schichtarbeit macht das einen Einsatz in der Bezirksliga nicht mehr möglich. Außerdem möchte ich Platz machen für unsere A-Junioren, die in die Erste aufrücken und dort sicherlich einen guten Job machen werden.“

Alidemaj wird dem VfB Waldshut als neuer Trainer der zweiten Mannschaft in der Kreisliga C erhalten bleiben. Er folgt auf Abteilungsleiter Nico Keller, der diese Arbeit kurzfristig übernommen hatte, weil kurz vor Saisonstart ein fest eingeplanter Kandidat abgesagt hatte.

Der neue Trainer war Wunschkandidat des Vereins und hat bereits ehrgeizige Ziele formuliert: „Vorgabe ist ganz klar der Aufstieg“, setzt Alidemaj pro Woche zweimal Training an: „Ich hoffe, dass ich noch einige Spieler dazu bekomme. Mit dem neuen Co-Trainer Turgay Cavdar, der in der Zweiten spielt, derzeit aber verletzt ist, und der das Team gut kennt, wollen wir den Aufstieg endlich packen.“