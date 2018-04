Niederhof Verdienstorden des Landes für Sabine Spitz

Ministerpräsident Winfried Kretschmann zeichnet Mountainbike-Olympiasiegerin aus Murg-Niederhof im Residenzschloss Ludwigsburg für ihre Verdienste aus.

Mountainbikerin Sabine Spitz aus Niederhof erhält am Samstag im Residenzschloss Ludwigsburg die höchste Auszeichnung, die das Land Baden-Württemberg zu vergeben hat. Wie das Management von Sabine Spitz mitteilt, wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann der 46-Jährigen für deren "herausragenden Verdienste um das Land Baden-Württemberg" den Landesorden überreichen.

"Es ist eine besondere Ehre für mich, diese Auszeichnung entgegenzunehmen, und es macht mich sehr stolz, als Mountainbikerin eine der wenigen Trägerinnen des Landesordens zu sein," freut sich Sabine Spitz auf die Ehrung. Die Sportlerin geht einen Tag nach der feierlichen Übergabe am Sonntag in Heubach bereits wieder beim Bundesliga-Auftakt an den Start.

Eine der erfolgreichsten deutschen Einzelsportlerinnen

Die aus Herrischried stammende und seit langem in Niederhof lebende Mountainbikerin gehört zu den erfolgreichsten deutschen Einzelsportlerinnen. Sie holte Silber bei den Olympischen Spielen 2012 in London, Gold bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking sowie Bronze bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen. 2003 wurde sie Weltmeisterin Cross-Country und 2009 Weltmeisterin Mountainbike-Marathon. Desweiteren kann die Ausnahmesportlerin vier europäische sowie 19 deutsche Meisterschaften in verschiedenen Mountainbike-Disziplinen vorweisen.

Die Gemeinde Murg ehrte ihre prominente Bürgerin 2008 mit der Verdienstmedaille der Gemeinde in Gold und hat zudem die Sporthalle in Spitz' Wohnort nach der Olympiasiegerin benannt. Diese engagiert sich auch außerhalb des Sports, so im Katholischen Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit in der Erzdiözese Freiburg für benachteiligte Jugendliche.

Der 1975 erstmals vergebene Landesorden hat die Form eines stilisierten Kreuzes mit einem Medaillon in der Mitte, auf dem das große Landeswappen mit dem Schriftzug Baden-Württemberg abgebildet ist. Bekannte Träger aus dem Sport sind die Wintersportler Sven Hannawald, Georg Thoma und Dieter Thoma sowie die Fußballer Jürgen Klinsmann und Sami Khedira. Zu den Preisträgern des vergangenen Jahres gehören die Tettnanger Unternehmerin Antje von Dewitz (Vaude), der ehemalige Profifußballer Claudemir Jerônimo "Cacau" Barreto und Carmen Würth, die zusammen mit ihrem Mann Reinhold die Stiftung Würth gründete.

Regionale Träger des Ordens sind oder waren Werner Steinberg (Jestetten), Anne-Sophie Mutter, Robert Denk (beide Wehr), Edwin Auer, Adolf Bornhauser, Friedrich Durst, Joachim Straub (alle Waldshut-Tiengen), Reiner Baitsch (Rickenbach), Theresia Krause, Emma Popp, Lilly Veit, Alois Derow, Paul Gräb (alle Bad Säckingen), Anton Hilbert (Eggingen), Maria Baur (Bernau), Bertold Schmidt, Emil Zeller (Lauchringen), Martin Blümcke (Laufenburg) und Johann Grießer (Klettgau).