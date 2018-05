Regiosport Hochrhein Verabschiedung mit Wehmut beim ESV Waldshut

Trainer-Duo und Ehepaar Andrea und Sven Rapp wird nach fünf Jahren erfolgreicher Arbeit beim ESV Waldshut vor der letzten Saisonpartie der B-Juniorinnen in der EnBW-Oberliga verabschiedet. Saisonabschluss mit 5:0 gegen Schlusslicht SV Böblingen bringt den neunten Tabellenplatz mit 23 Punkten

Dankeschön: Sven Rapp (Zweiter von rechts), Trainer der B-Juniorinnen des ESV Waldshut, hört nach fünf Jahren erfolgreicher Arbeit mit Frauen- und Mädchen-Teams des ESV Waldshut auf und wechselt als Trainer zu den Landesliga-Fußballerinnen des SV Niederhof. Vor dem letzten Saisonspiel seiner B-Juniorinnen wurde Rapp von ESV-Jugendleiter Rolf Heitzmann (links) verabschiedet. Dieser ließ noch einmal Rapps engagierte Arbeit in einem halben Jahrzehnt Revue passieren und überreichte gemeinsam mit dem ESV-Vorsitzenden Rainer Huber (rechts) Rapp sowie seiner Frau und Co-Trainerin Andrea Präsente und Blumen. Auf dem Bild fehlt Torwarttrainer Ingo Meier. In der Partie gegen Oberliga-Schlusslicht SV Böblingen kam der ESV Waldshut zu einem lockeren 5:0-Erfolg. Die ersten vier Tore für die Gastgeberinnen legten Marisa Meier (1./3.) und Chiara Lembo (5./10.) in den ersten zen Minuten vor. Danach ließen sie es ruhiger angehen und kamen in der 60. Minute durch Lena Metzler zum 5:0-Endstand. Bild: Gerd Welte