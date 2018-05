Regionalsport Hochrhein Vassilios Dimitriadis beim 6:0 des VfB Waldshut in Torlaune

Vassilios Dimitriadis beim 6:0 des VfB Waldshut in Torlaune

Fußball-Kreisliga A: Mühlenwegs Elf übernimmt nach dem Kantersieg gegen den SV Berau wieder Platz zwei. FC RW Weilheim kann den Meistersekt nach 5:0 in Bergalingen kalt stellen

Kreisliga A-Ost

VfB Waldshut – SV Berau 6:0 (2:0). – Tore: 1:0 (20.) Linke; 2:0 (33.) und 3:0 (51.) beide V. Dimitriadis; 4:0 (63.) Atalla; 5:0 (84.) und 6:0 (88.) beide V. Dimitriadis. – SR: Zeki Sebzeci (Schopfheim). – Z.: 150. – Der VfB Waldshut war gut drauf und ließ dem SV Berau keine Chance. „Das Spiel hätte auch höher ausgehen können“, brachte VfB-Trainer Nils Mühlenweg die Überlegenheit seiner Elf auf den Punkt. Die Hausherren machten von Anfang an Druck und bedienten ihre Stürmer mit schnellen Bällen. Mit vier Treffern hatte Vassilios Dimitriadis großen Anteil am Sieg seiner Elf.

Spvgg. Wutöschingen – SV 08 Laufenburg II 1:1 (1:0). – Tore: 1:0 (16.) Sangiorgio; 1:1 (74.) Ndow. – SR. Bruno Basler (Stühlingen). – Z.: 120. – Zunächst lief alles nach Plan für die Kostenbader-Elf. Nach der Pausenführung hatten die Hausherren noch weitere Chancen. Die Laufenburger Reserve konnte in der Schlussphase durch ein Tor einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf mitnehmen.

SC Lauchringen – SG Mettingen/Krenkingen 2:2 (1:0). – Tore: 1:0 (13.) Kummer; 1:1 (67.) Gantert; 2:1 (85.) Lettieri; 2:2 (90.+4) Maier. – SR: Rudi Fehrenbach (Höchenschwand). – Z.: 100. – Bes.: GR für Marinaro (SCL/82.). – In einem von vielen Zweikämpfen geprägten Spiel gab's keinen Sieger. Fast wäre der Heimelf der Überraschungssieg gelungen. Nach früher Führung konnten die Gäste im zweiten Abschnitt ausgleichen. Nach erneuter Führung in Unterzahl gelang der SG Mettingen/Krenkingen in der Nachspielzeit der Ausgleich.

FC Weizen – FC Grießen 0:0. – SR: Heiko Werner (Untermettingen). – Z.: 100. – Beide Mannschaften hatten sich im Kellerduell viel vorgenommen und versuchten mit aller Gewalt, das entscheidende Tor zu erzielen. Im zweiten Abschnitt wurde es etwas hektischer, dennoch gelang keinem, das Tor des Tages zu erzielen.

FC Bergalingen – FC RW Weilheim 0:5 (0:1). – Der Tabellenführer aus Weilheim machte seine Hausaufgaben und kann dank des Punktverlustes der Spvgg. Wutöschingen den Meistersekt kalt stellen. Bergalingens Coach Oliver Baumgartner zeigte sich trotz Niederlage mit der Leistung seiner Elf zufrieden. Er bemängelte lediglich die Fehler, die zu den Gegentoren führten.

FC Bad Säckingen – FC Hochrhein 3:4 (1:2). – Tore: 1:0 (15.) Wagner; 1:1 (25.) und 1:2 (28.) beide Maier; 2:2 (48.) Walter; 2:3 (52.) Maier; 2:4 (56.) Amann; 3:4 (77.) Wagner .- SR: Steve Blaschke (Grenzach-Wyhlen). – Z.: 50. – Beide Mannschaften lieferten sich ein Spiel auf Augenhöhe. Gästespieler und Torjäger Nico Maier ebnete mit seinen drei Toren den Sieg für den FC Hochrhein. Nach dem 3:4 Anschlusstreffer in der Schlussviertelstunde wurde das Spiel noch mal spannend, jedoch ließen sich die Gäste durch eine konzentrierte Leistung den Sieg nicht mehr nehmen.

SV Nöggenschwiel – SV BW Murg 0:0. – SR: Otto Schönle (Bonndorf). – Z.: 150. – Bes.: GR für Lautermilch (SVM/70.). – SVN-Coach Mike Krüger zeigte sich sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf. Er lobte seine Mannschaft für das gute Spiel. Die Nöggenschwieler spielten von Beginn an konzentriert und störten die Gäste beim Spielaufbau. Für die Krüger-Elf wäre mit etwas Glück sogar mehr drin gewesen, einige gute Chancen blieben ungenutzt.

SV Rheintal – SV Albbruck 2:1 (1:0). – Tore: 1:0 (2.) Asal, 2:0 (50./FE) Roder, 2:1 (62.) Gerteiser. – SR: Paul Enderling (Dettighofen). – Z.: 90.

SV Nöggenschwiel – FC Bergalingen 2:1 (1:0). – Tore: 1:0 (39.) und 2:0 (58) beide Bächle; 2:1 (80.) Lauber. – SR: Lukas Gäng (Erzingen). – Z.: 50.

Kreisliga A-West

SV Karsau – SV Todtnau 2:1 (1:0). – Tore: 1:0 (13./ET) Formanski, 2:0 (83.) Brandner, 2:1 (88.) Formanski. – SR: Serkan Öz (Lauchringen). – Z.: 150. – Bes.: Rot für Wolf (SVK/90.+4) wg. Tätlichkeit, Böhler (SVT/36.) verschießt FE, Trapp (SVK/90.) hält FE von Wissler. – Für Karsaus Interimscoach Steffen Wenk war es ein glücklicher, dennoch nicht unverdienter Sieg. Seine Elf kämpfte bis zum Schluss und sicherte sich so die wichtigen Zähler im Abstiegskampf. „Es war ein Nerven aufreibendes Spiel“, zeigte sich Wenk erleichtert nach zwei verschossenen Strafstößen der Gäste.

TuS Stetten – FV Degerfelden 2:0 (0:0). – Tore: 1:0 (65.) A. Gashi, 2:0 (76.) E. Gashi. – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Z.: 110. – Bes.: GR für Vasilicia (TuS/68.). – Trotz Überzahl ab der 68. Minute gelang es dem FV Degerfelden nicht, als Sieger vom Platz zu gehen. Die Streule-Elf versuchte ihr Bestmögliches, jedoch hatte sie gegen den Favoriten keine Chance.

SV Schopfheim – SV Herten 1:2 (0:2). – Tore: 0:1 (4.) Venturiero, 0:2 (12.) Kipka, 1:2 (80.) Strauch. – SR: Kai Brunner (Huttingen). – Z.: 140. – Der Tabellenführer aus Herten zeigte eine konzentrierte Leistung. Die Szesniak-Elf konnte bereits früh in Führung gehen und wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen sammeln. Durch die Niederlage des Verfolgers FC Hauingen, baute der SV Herten seinen Vorsprung sogar aus.

FC Huttingen – SV Nollingen 9:0 (5:0). – Tore: 1:0 (13.) Vogel, 2:0 (16.) und 3:0 (17.) beide Eble, 4:0 (32.) Weber, 5:0 (45.) Budinik, 6:0 (60.) Weber, 7:0 (63.) Maurer, 8:0 (70.) Budinik, 9:0 (75.) Maurer. – SR: Ali Khalfoun (Illzach/F). – Z.: 70. – Nach dem 0:8 in der Vorwoche gegen den SV Schopfheim kam der SV Nollingen erneut unter die Räder. Der FC Huttingen ließ den Gästen nicht den Hauch einer Chance und hätte sogar fast zweistellig gewonnen.

FV Fahrnau – TuS Kl. Wiesental 3:3 (0:0). – Tore: 0:1 (55.) Wagner, 0:2 (57.) Kuttler, 0:3 (59.) Turturro, 1:3 (62.) Brutschin, 2:3 (70.) Berlinghof, 3:3 (90.+3) Gutmann. – SR: Artur Schütz (Wehr). – Z.: 120. – Bes.: GR für Mendes (FVF/79.).

FC Hauingen – FC Steinen 2:5 (1:0). – Tore: 1:0 (43.) Sahin, 2:0 (46.) Grether, 2:1 (73.) und 2:2 (74.) beide Krubally, 2:3 (78./FE) Gültekin, 2:4 (83.) Krubally, 2:5 (90.) Nazli. – SR: Mark Hohmann (Rheinfelden). – Z.: 150. – Bes.: GR für Gültekin (FCS/80.).

SV Weil III – FV Haltingen 3:3 (2:1). – Tore: 0:1 (13./FE) Elfan Mehmeti, 1:1 (23.) Covic, 2:1 (43.) Arsentjew, 3:1 (50.) Mohammad, 3:2 (83./FE) Erxhan Mehmeti, 3:3 (88.) Pfeifer. – SR: Joachim Stopp (Freiburg). – Z.: 50.

FV Lörrach-Brombach III – FC Hausen 1:0 (0:0). – Tor: 1:0 (89.) Eugen Suppes. – SR: Gerspacher (Heitersheim). – Z.: 70.