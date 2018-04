Regiosport Hochrhein Überschlagende Freude beim FC Erzingen

Fußball-Bezirksliga: Sandro D'Accurso und Julian Göbel treffen doppelt beim 5:0-Sieg gegen den FV Lörrach-Brombach II. Felix Uhl erzielt den schönsten Treffer des Tages. Gäste seit sechs Spielen sieglos.

Fußball-Bezirksliga: – Irgendwann sagte Tobias Jehle gar nichts mehr. Der Trainer des FV Lörrach-Brombach II hatte ob der Vorstellung seiner Elf beim FC Erzingen einen richtig dicken Hals. Das sechste Mal in Folge blieben seine Jungs sieglos, die in der Winterpause noch gehandelte Option „Aufstieg“ ist spätestens nach der 0:5-Klatsche im Klettgau abgehakt. Und hätte Jehle nicht in Max Imgraben einen gelernten Torwart auf der Ersatzbank gehabt, der den am Fuß verletzten Marco Herrmann hervorragend ersetzte, wäre die Partie wohl zum Debakel geraten. "Im Moment sind wir nicht konkurrenzfähig. Das war das sechste Spiel in Folge ohne Sieg. Über den Aufstieg müssen wir nicht mehr reden", so Jehle enttäuscht: "Ein guter Start ins Frühjahr wäre nötig gewesen. Aber das haben wir total vermasselt."

Während beim Gast dicke Luft herrschte, jubelten die Erzinger den Zuschauern, die zur offiziellen Eröffnung des Kunstrasenplatzes gekommen waren, freudig zu. Mit Spielfreude und mächtig Zug zum Tor schüttelten sie letzte Zweifel ab, dass es im Gefüge nicht stimmen könnte. Unter dem seit zwei Wochen amtierenden Trainer Klaus Gallmann präsentierte sich eine disziplinierte und zielgerichtete Elf.

Zum Auftakt des Torreigens hatten sie das Glück des Tüchtigen, denn Sandro D’Accurso stand wohl im Abseits, als er den abgewehrten Schuss von Manuel Göbel abstaubte: „Das hat man schon in Geißlingen gesehen, dass er abseits stand“, schimpfte Jehle noch in einer Phase, als die Partie nicht entschieden war. Spätestens aber nach dem 2:0, das D’Accurso mit einem Salto feierte, war klar, dass die Verbandsliga-Reservisten nicht viel holen würden. Noch vor der Pause kassierten sie das schönste Tor des Tages: Manuel Göbel sah Felix Uhl starten, D’Accurso zog den Fuß aus der Passlinie – die Bahn frei fürs 3:0.

Nach dem Wechsel bestimmten die Gastgeber die Schlagzahl, starteten Angriff um Angriff – auch ohne den nach 60 Minuten vom Feld gegangenen Unruheherd Sandro D’Accurso und ohne den verletzt pausierenden Shaban Limani. Fehlen die etatmäßigen Torjäger, richten es andere Spieler. Julian Göbel war gleich zwei Mal zur Stelle, um das Erzinger Flügelspiel zu krönen. Hier erwiesen sich Piero Bonomo und der unermüdliche Luigi Lentisco als Antreiber. In der Schlussphase vergaben Harun Fishekgijia (79.), Felix Uhl (81.) und Valentin Loparco (84.) im direkten Duell mit Imgraben weitere Tore.

Und gegenüber bewies Kevin Simanowski, dass er auch in der 83. Minute eines für ihn eher beschäftigungsfreien Spiels noch hellwach ist. Mit einem Reflex gegen Dominik Krieger vereitelte er die einzige Chance des Gastes: „Unsere Abwehrarbeit war hervorragend heute“, lobte der 25-Jährige seine Vorderleute im Video-Interview.

Steffen Hönig: "Ich bin angekommen beim FC Erzingen"

Im zweiten Jahr spielt der Nordbadener Steffen Hönig (25) für den FC Erzingen. Aus seiner Zeit beim FC Weizen kennt er den neuen Trainer Klaus Gallmann noch als Mitspieler.

Steffen, Hand aufs Herz – was ist los mit Ihnen?

Wieso? Was soll sein?

Man hört nichts von Ihnen, kein lautes Wort. Keine Diskussionen mit dem Schiedsrichter.

Na ja, was in der Vergangenheit war, war nicht immer gut von mir. Aber es gab schon mit den Trainern Luigi Minicozzi und Michael Seifert ein ernstes und gutes Gespräch. Nach der Übernahme von Klaus Gallmann haben wir uns nochmals unterhalten. Ich weiß, was Sache ist.

Wo lag denn das Problem?

Wenn es bei mir nicht läuft, wie ich mir das vorstelle, dann suche ich ein Ventil. Dann muss es einfach raus – und dann kenne ich weder Freund noch Feind. Aber das ist Vergangenheit – garantiert.

Welchen Anteil hat Ihr ehemalige Mannschaftskollege Klaus Gallmann?

Dass wir in Weizen in einem Team gespielt haben, spielt absolut keine Rolle. Es ist ein fundamentaler Unterschied, ob er Mitspieler oder Trainer ist. Er leistet hier sehr gute Arbeit und wird die Mannschaft auf jeden Fall weiterbringen.

Mit Ihnen als Spieler?

Ich denke schon. Ich fühle mich sehr wohl hier, wir Spieler unternehmen viel gemeinsam. Zudem spüre ich das Vertrauen der Verantwortlichen. Das möchte ich mit Leistung zurückzahlen. Ich bin angekommen beim FC Erzingen.

Es lief ja nicht immer rund in dieser Saison. Ärgert ihr euch über liegen gelassene Punkte, wo doch die Spitzenteams immer wieder patzen?

Natürlich könnten wir mehr Punkte auf dem Konto haben. Aber der Aufstieg ist jetzt nicht oberstes Ziel für uns. Wenn wir in den ausstehenden Spielen unserer Leistung bringen, sind wir vielleicht bald wieder vorn dabei.