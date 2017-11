Regionalsport Hochrhein Überragender Sieg des SV Eichsel

Tischtennis-Verbandsliga: 9:4 gegen die TTG Furtwangen/Schönenbach lässt 6:9 bei den TTF Rastatt verschmerzen. Auch die Landesliga-Männer der TTF Stühlingen mit gemischter Bilanz. SV Nollingen kassiert Niederlage

Tischtennis-Verbandsliga, Männer: SV Eichsel – TTG Furtwangen/Schönenbach 9:4

(mos) Gegen den oberen Tabellennachbarn schaffte der SV Eichsel einen überragenden Sieg. „Dazu hat vor allem das vordere Paarkreuz beigetragen, das gegen das starke vordere Kreuzpaar der Gäste drei Punkte holte“, zog Dennis Kalt vom Tabellensiebten seine Bilanz. Im Doppel waren Christian Switajski/Mark Hong-Bayer und Lukas Hertrich/Alexander Höferlin erfolgreich. Die Punkte im Einzel spielten Switajski, Bayer (2), Kalt, Hertrich, Höferlin und Daniel Granier ein.

TTF Rastatt – SV Eichsel 9:6

„Beim Tabellenzweiten hat es trotz einer starken Teamleistung nicht zu einem Punkt gereicht“, war Kalt trotz allem zufrieden, da jeder sein Maximum gezeigt hatte. Zu Beginn gingen die beiden Doppel von Bayer/Hertrich und Höferlin/Michael Kuder jeweils im Entscheidungssatz mit 9:11 verloren, das von Kalt/Granier klar in drei Sätzen. Im Einzel gingen Bayer, Kalt, Hertrich, Höfelin, Granier und Kuder je einmal als Sieger von der Platte.

Landesliga Männer, Staffel 2: TTC Singen II – TTF Stühlingen 9:3

Keine Chance hatten die TTF Stühlingen beim Tabellenführer. „Die sind einfach eine Nummer zu groß für uns und für die Liga“, zog Spielführer Jens Lasarzick sein Fazit. Nur Spitzenspieler Gerd Schönle gewann seine beiden Partien gegen Stefan Goldberg und Kai Moosmann und zu Beginn das Doppel an der Seite von Frank Schädler. Dieser schaffte es in beiden Einzeln in den fünften Satz, verlor jedoch beide mit 9:11. Lasarzick, Alexander Dorka, Jacek Hesse und Sven Demuth gingen ebenfalls leer aus.

TTF Stühlingen – TTC Singen III 9:1

„Gegen die Singener Dritte konnten wir unseren Frust ausspielen. Mit so einem klaren Sieg hatte jedoch keiner gerechnet“, freuten sich Lasarzick und sein Team über den Sieg. Für den Tabellenvierten spielten Schönle/Lasarzick, Schädler/Dorka und Hesse/Armin Fries drei Siege im Doppel ein. Im Einzel war Schönle zweimal erfolgreich. Schädler, Lasarzick, Dorka und Hesse steuerten je einen Punkt bei. Armin Fries, der seit seiner Verletzung zum ersten Mal wieder zum Einsatz kam, musste nach fünf Sätzen den Ehrenpunkt für die Gäste zu lassen.

Landesliga Männer, Staffel 3: TuS Teningen – SV Nollingen 9:4

„Es lief nicht für uns“, war Kapitän Georg Ranert nach dem Spiel gegen den Tabellenfünften frustriert. Beim Stand von 1:1 verloren Gerhard Gretsch/Henrik Leimeister ihr Doppel mit 9:11 im Entscheidungssatz und gleich darauf unterlag Oliver Grass ebenfalls im fünften Satz mit 9:11. Christian Riehm punktete zwar zum 2:3, jedoch brachten die drei Niederlagen von Gretsch, Ranert und Leimeister die Gastgeber mit 6:2 in Führung. Die zwei Siege von Petra Kaufmann und Riehm konnten die Niederlage nicht mehr abwenden.