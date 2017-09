Volleyball Turniersieg für TV Bad Säckingen

Volleyballerinnen gewinnen Turnier um Schlossberg-Cup in Staufen. Gelungener Test der Aufsteigerinnen vor der neuen Landesliga-Runde

Volleyball: (sk) Die Volleyballerinnen des TV Bad Säckingen sind nach ihrem Aufstieg in die Landesliga fit für die neue Runde. Beim Schlossberg-Cup in Staufen holten sie sich den Turniersieg. Die Frauen um Trainer Markus Wöllner setzten sich in Staufen in einem Feld von neun Teams durch. In den Gruppenspielen gab es Siege gegen die Konkurrentinnen aus Bahlingen und Efringen-Kirchen. Vor allem die neu formierte Abwehr um Catherina D'Amore war in Topform. Im Überkreuzvergleich und im Halbfinale setzten sich die Bad Säckingerinnen nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen die FT Freiburg durch, ehe im Finale der TB Bad Krozingen nach einem Dreisatz-Krimi bezwungen wurde. Saisonbeginn ist am 14. Oktober in Gündlingen.