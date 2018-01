Regionalsport Hochrhein Turner wollen fit und knackig bleiben

Markgräfler-Hochrhein-Turngau: Aktion "Mann bleib fit!" startet beim TV Dogern, TV Hüsingen und TV Steinen am 2. Februar. TV Tiengen richtet am Samstag Gauturntag aus

Turnen: – Männer zwischen 30 und 50 – das ist, was die sportliche Bewegung angeht, ein problematisches Völkchen. Nach ihrer aktiven Laufbahn als Sportler fahren viele den Sport auf ein Minimum herunter. Zu groß ist meist die berufliche Anspannung und Zeit ist auch Mangelware. Wenn's dann mit 40 oder 50 zwickt am Rücken oder anderswo, ist Gefahr in Verzug. Was dann? Medizinische Massagen können die Schmerzen lindern, der Besuch eines Fitnessstudios ist eine weitere Maßnahme.

Der Markgräfler-Hochrhein-Turngau bietet schon länger für alle Altersgruppen alternative Angebote im Rahmen seiner "Gym-Welt-Aktion" an. Die Turnvereine im Gau haben sich neu und breiter aufgestellt. Die Werbetrommel wird gerührt, um wieder mehr Menschen fürs Turnen zu begeistern. Der klassische Turnverein hat sich überlebt. Neue Mitglieder für das Angebot der Vereine zu begeistern – das müsse das Ziel sein, sagen Gauvorsitzender Dieter Meier und seine Regionalbeauftragte Nicole Meier unisono. Das Angebot der Vereine sei nicht nur finanziell günstiger, sondern auch in Sachen Kompetenz so gut, um gegen kommerzielle Anbieter im Wettbewerb zu bestehen.

Deswegen startet der Markgräfler-Hochrhein-Turngau am Freitag, 2. Februar, eine weitere Aktion seiner "Gym-Welt". Ihr Name ist "Mann bleib fit!". Sie richtet sich an die Problemgruppe der 30- bis 50-jährigen Männer. Mitmachen kann jeder, auch wenn er nicht Mitglied eines Turnvereins ist. Zwölf Wochen lang wird jeden Freitag beim TV Dogern, beim TV Hüsingen und beim TV Steinen nicht nur der Rücken trainiert, sondern ein Ganzkörpertraining als Kurssystem angeboten. Die Kursleiter sind vom Turngau bestellt. Beim TV Dogern hält Songül Yildirim die Männer auf Trab, beim TV Steinen und beim TV Hüsingen Stefanie Meier, die Schwester der Regionalbeauftragten Nicole Meier. In Dogern beginnt die erste Einheit am 2. Februar um 19.30 Uhr in der Gemeindehalle, in Hüsingen um 19 Uhr, in Steinen um 20.15 Uhr. Für alle drei Kurse sind noch Plätze frei.

"Es geht nicht nur um den Rücken. Die allgemeine Fitness ist das Ziel", betont Nicole Meier. Männern soll also die Möglichkeit gegeben werden, fit zu bleiben. Raus aus den Bürostühlen und den Wohnzimmersofas – das ist das Motto. Es gibt aber auch bei den Verantwortlichen im Turngau einen Hintergedanken. So verlassen Männer oft in ihren besten Jahren den klassischen Turnverein. "Sie sollen den Vereinen aber erhalten bleiben", hofft auch Nicole Meier. Natürlich sollen aber auch neue Mitglieder auf diese Weise gewonnen werden. Nicht-Mitglieder der Turnvereine zahlen übrigens für den Zwölf-Wochen-Kurs 40 Euro. Wer Mitglied eines Turnvereins ist, muss nur 35 Euro berappen.

Wer Interesse an "Mann bleib fit!" hat, kann sich bis 2. Februar bei Nicole Meier melden. Sie ist montags und dienstags zwischen 8 und 14 Uhr auf der Geschäftsstelle des Turngaus in Schwörstadt erreichbar (Telefon 07762/5659668). Infos und Anmeldungen sind auch übers Internet möglich (E-Mail: regionalbeauftragte@markgraefler-hochrhein-turngau.de). Die Voranmeldungen sind zur Organisation der Kurseinheiten zwingend.

Gauturntag

Der TV Tiengen ist am Samstag, 20. Januar, Ausrichter der Hauptversammlung des Markgräfler-Hochrhein-Turngaus. Los geht es für die Mitglieder und Vertreter der 110 Vereine im Turngau um 13.30 Uhr in der Tiengener Stadthalle. Neben den üblichen Regularien steht der Bericht des Vorsitzenden Dieter Meier (Rheinfelden) sowie die Berichte aus den Arbeitskreisen, Ehrungen und Verabschiedungen im Fokus. Im zweiten Teil des Gauturntags stehen die Geschäftsberichte, die Verabschiedung des Haushaltsplans sowie Neuwahlen an. Gewählt werden unter anderem der Geschäftsführende Vorsitzende und die drei noch offenen Posten der Vorsitzenden Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit, Gleichstellung und Personalentwicklung sowie Leistungssport. Bereits um 10 Uhr beginnen die beiden Arbeitskreise "Kinder- und Jugendschutz im Verein – das Schutzkonzept des Vereins" und "Turngau-Veranstaltungen in meinem Verein". Außerdem hält die Markgräfler-Hochrhein-Turnerjugend ihre Vollversammlung ab. (gew)