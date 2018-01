Regionalsport Hochrhein TuS Bonndorf leicht überfordert

Volleyball-Landesligen: Kein Satzgewinn bei zwei Heimspielen. Sieg für Frauen des TV Bad Säckingen. Bad Säckinger Wölfe verlieren knapp

Volleyball Landesliga Ost, Männer: TuS Bonndorf – USC Konstanz III 0:3

Einen Satz hätte Außenseiter TuS Bonndorf gegen den Tabellenzweiten aus Konstanz holen können. Das Team von Spielertrainer Simeon Maier war dicht dran. Der Gastgeber führte im ersten Durchgang schon mit 21:18. Dann verließ ihn wohl etwas die Courage. Der Rest war Formsache. Die junge Konstanzer Mannschaft wirkte abgezockter und griff stark an. Den Bonndorfern gelangen jedoch immer wieder sehenswerte Punkte. "Es war nicht so schlecht. Wir haben uns in der Rückrunde gesteigert, die Stimmung passt. Die Liga sei eben stark. Maier: "Der Sprung von der Bezirks- in die Landesliga ist gewaltig."

Sätze: 22:25, 16:25, 19:25.

TuS Bonndorf – TV Überlingen II 0:3

Der zweite Gegner, der TV Überlingen II, machte keine Kompromisse. Die Gäste ließen den TuS Bonndorf nicht ins Spiel kommen.

Sätze: 13:25, 20:25, 18:25.

Landesliga West, Männer: TV Kappelrodeck II – Bad Säckinger Wölfe 3:2

Ohne Christian Arnold, Mariusz Prusz und Martin Beltinger waren die Wölfe nach Kappelrodeck gefahren. "Dann wird es bei uns eben schnell mal eng", erklärte Beltinger, der sich nach der Partie über den Verlauf informierte. Marco Rapp aus der "Zweiten" war eingesprungen und fügte sich gut ein. Der Angriff um Gandolf Glauninger und Jan Schneider spielte zunächst effektiv. Nach der 2:0-Satzführung wurde der Gegner stärker, die Bad Säckinger bauten etwas ab. Die Wölfe schafften es nicht mehr, wieder den gewohnten Rhythmus zu finden.

Sätze: 23:25, 22:25, 25:21, 25:15, 15:13.

Landesliga West, Frauen: VfR Merzhausen – TV Bad Säckingen 1:3

Markus Wöllner, Trainer der Bad Säckinger Volleyballerinngen, hatte vorher gewarnt: "Ihr dürft den Gegner nicht unterschätzen, die Merzhausenerinnen hatten zuletzt einen klaren Aufwärtstrend. Auch sie können Volleyball spielen." Sein Team beherzigte seine Worte und startete konzentriert. Die Bad Säckingerinnen ließen dem Schlusslicht im ersten Satz keine Chance – bis der Schlendrian einkehrte. Nach einer kurzen, deutlichen Ansprache lief es wieder, und die Bad Säckingerinen ließen nun keine Zweifel mehr aufkommen. "Ich bin froh, dass wir die Linie wieder gefunden haben", sagte Cata DAmore.

Sätze: 13:25, 25:19, 19:25, 19:25.