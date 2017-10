Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald TuS Bonndorf legt gleich richtig los

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: Gegen die SG Riedöschingen/Hondingen gelingt dem TuS Bonndorf ein verdienter 3:0-Sieg. Jannik Thurau sorgt für die frühe Führung der Gastgeber. Niklas Bernhart und Fabian Benz sind die weiteren Torschützen der Mannschaft von Trainer Nils Boll

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: TuS Bonndorf – SG Riedöschingen/Hondingen 3:0 (2:0).

Tore: 1:0 (8.) Thurau; 2:0 (38.) N. Bernhart; 3:0 (86.) Benz. – SR: Stefan Schmidt (Hürrlingen). – Z.: 180.

Nach der Niederlage zuletzt beim SV Geisingen erwischte der TuS Bonndorf in der Partie gegen Abstiegskandidat SG Riedöschingen/Hondingen einen guten Tag und siegte letztlich hochverdient mit 3:0. TuS-Trainer Nils Boll war hochzufrieden: „In der ersten Hälfte haben wir heute richtig gut gespielt.“

Die Partie begann aus Sicht der Gastgeber optimal. So verwertete Jannik Thurau nach acht Minuten einen Eckball von Jochen Keßler per Kopf zur Führung. Auch danach ließen die Bonndorfer nicht nach, hatten die besseren Chancen. Vor allem wenn das Mittelfeld schnell überwunden wurde, wurde es für die Gäste gefährlich. So auch in der 38. Minute: Torwart Kay Schlageter leitete einen Angriff mit einem langen Ball ein. Niklas Bernhart nahm das Leder auf, marschierte allein Richtung Gästetor und überwand Andreas Metzger mit einem flachen Ball ins lange Eck zum 2:0.

Metzger bewies kurz nach dem Wechsel seine Klasse, als er einen Kopfball von Jonas Bernhart reaktionsschnell über die Latte lenkte. Dennoch wurde das Spiel nach der Pause zerfahren. Erst kurz vor Ende machten die Gastgeber wieder Dampf und belohnten sich mit dem 3:0. Der eingewechselte Benjamin Schönle hatte Keeper Metzger schon fast überwunden, doch brachte Fabian Benz den Ball über die Linie.

Danach hatte der TuS Bonndorf noch zwei gute Chancen. "Da war sogar noch ein höherer Sieg möglich", sagte Boll. Vor allem Benz hatte wenige Minuten vor dem Ende Pech, dass sein Lupfer nicht den Weg ins Netz fand. "Der Sieg war hochverdient", lautete Bolls Bilanz, der sich freute, in der Tabelle um einen Platz auf Rang sechs geklettert zu sein. "Zwischen sechs und acht – da können wir hin", so der TuS-Trainer, der vor allem Jonas Bernhart ein Sonderlob zollte: "Er hat der Abwehr heute sehr viel Sicherheit gegeben."