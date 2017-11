Regionalsport Hochrhein TuS Bonndorf feiert seinen ersten Sieg

Landesliga-Volleyballer reichen die "Rote Laterne" weiter. Bad Säckinger Wölfeenttäuschen beim TV Kollnau-Gutach. Frauen-Team siegt in Freiburg-Zähringen. Jestetter Volleyballerinnen unterliegen SV Dingelsdorf

Volleyball Landesliga Ost, Männer

TuS Bonndorf – TuS Hüfingen 3:1

Geschafft! Im sechsten Spiel gelang dem TuS Bonndorf der ersehnte erste Landesliga-Sieg. Allerdings musste das bisherige Schlusslicht richtig kämpfen. Entscheidend war der endlose dritte Satz, den die glücklichen Bonndorfer mit 32:30 für sich entscheiden konnten. Damit war dem Gegner der letzte Widerstand genommen. Im vierten Satz hatten die Bonndorfer keine Mühe mehr und übergaben die "Rote Laterne" an den TuS Hüfingen.

Sätze: 23:25, 25:23, 32:30, 25:13.

TuS Bonndorf – TSV Mimmenhausen II 0:3

Gegen den unbesiegten Tabellenführer machte sich der Neuling keinerlei Illusionen. Der Außenseiter tat sich schwer, hatte zudem das Kräfte zehrende Spiel gegen den TuS Hüfingen noch in Armen und Beinen. Entsprechend hatten die Bonndorfer dem Gegner nichts entgegenzusetzen und so war die Partie zügig beendet.

Sätze: 10:25, 16:25, 15:25.

Landesliga West, Männer

TV Kollnau-Gutach – Bad Säckinger Wölfe 3:2

Wenigstens einen Punkt nahmen die Bad Säckinger Wölfe beim Tabellenvorletzten mit. Der Verlauf der Partie war eine herbe Enttäuschung. "Kaum ein Spieler ging an seine Leistungsgrenze", ärgerte sich Teamsprecher Martin Beltinger über eine dürftige Vorstellung. Dabei attestierte er dem Gegner eine solide Leistung: "Wir haben unser Spiel nicht aufbauen können." Dennoch konnte sich Beltinger die Leistung seines Teams kaum erklären. In Normalform hätten die Wölfe wohl keine Probleme bekommen: "Solche Spiele müssen wir eigentlich gewinnen." Die Bad Säckinger spielten unruhig, fabrizierten viele Fehler, bauten kaum Druck auf. Einzig Jan Schneider spielte annährend in Normalform.

31:29, 17:25, 25:23, 14:25, 15:11.

Landesliga West, Frauen

TSV Alemannia Freiburg-Zähringen II – TV Bad Säckingen 1:3

Die Voraussetzungen waren für den TV Bad Säckingen nicht optimal. Mittelblockerin Juliane Vogt fiel mit einer Knieverletzung aus. Trainer Markus Wöllner fehlte aus privaten Gründen. Die Unsicherheit war zu Beginn des ersten Satzes zu spüren. Die Bad Säckingerinnen fanden schwer ins Spiel, die Fehlerquote war hoch, der Biss fehlte. Doch der Aufsteiger steigerte sich, holte den Satz noch. Im zweiten Satz wurden die Probleme nicht weniger, prompt ging der verloren. Erst im dritten Durchgang kamen die Gäste richtig in Schwung. Herauszuheben war in dieser Phase Christiane Hertzsch, die Juliane Vogt vertrat und mehrfach mit sehenswerten Aktionen punktete. Libera Cata D'Amore zeichnete sich im vierten Satz aus, denn sie bewahrte bei langen Ballwechseln einen kühlen Kopf und wehrte schier unmögliche Bälle ab. "Das war nicht unser bestes Spiel. Dank unseres Teamgeistes fanden wir nach einer schwachen Anfangsphase ins Spiel und siegten letztlich verdient", resümierte Mittelblockerin Daniela Redel.

20:25, 25:20, 18:25, 22:25.

Landesliga Ost, Frauen

SV Dingelsdorf – TV Jestetten 3:2

Nach tollen Spielen in den vergangenen Wochen setzte es für den TV Jestetten einen Rückschlag. Ein kleiner Trost: Einen Punkt nahmen sie vom Bodensee mit. "Einige Spielerinnen gingen angeschlagen ins Spiel, das war der Hauptgrund", erklärte Trainer Frank Vetter: "Wenn nicht alle fit sind, wird es eng." Dennoch kämpfte sein Team, zeigte im vierten Satz, was es drauf hat. Im Tiebreak reichte es dann nicht mehr.

26:24, 24:26, 25:19, 10:25, 15:13.