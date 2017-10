Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald TuS Bonndorf feiert dritten Sieg in Folge

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: Boll-Elf hat beim 4:1 beim SV Überauchen wenig Mühe. Mario Modispacher gelingt Blitztor

Fußball Bezirksliga, Schwarzwald

SV Überauchen -

TuS Bonndorf

1:4 (0:1)

Tore: 0:1 (2.) Modispacher, 1:1 (49.) Kleiser, 1:2 (58.) J. Bernhart, 1:3 (76.) Schlachter, 1:4 (81.) Thurau. – SR: Domenico Papagno (Kirchen-Hausen). – Z.: 80.

(neu) Optimal kam der TuS Bonndorf in die Partie. Gleich hellwach, brachte Mario Modispacher die Elf von Trainer Nils Boll schon nach zwei Minuten in Führung. Sein Tor war sehenswert, aus der Drehung traf er in den Winkel. Beflügelt durch das frühe 1:0 machte der TuS weiter Druck. Nach Wiederanpfiff kassierte Bolls Team den Ausgleich. Der TuS fand sofort wieder seinen Rhythmus. Jonas Bernhart (58.) staubte zum 2:1 für die Gäste ab. TuS-Kapitän Florian Schlachter (76.) entschied die Partie. Jannik Thurau (81.) setzte noch einen drauf. Mit dem nunmehr dritten Sieg in Folge setzen sich die Bonndorfer auf Platz sieben fest.