Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald TuS Bonndorf: Zu spätes Erwachen

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: Boll-Elf kassiert beim 2:4 beim FC Hochemmingen die zweite Niederlage in Folge

Fußball Bezirksliga, Schwarzwald

FC Hochemmingen -

TuS Bonndorf

4:2 (1:0)

Tore: 1:0 (20.) Chatziioannidis, 2:0 (55./FE) Heinig, 3:0 (57./FE) Künstler, 3:1 (65.) Modispacher, 4:1 (69.) Künstler, 4:2 (74.) B. Schönle. – SR: Matthias Grobs (Wellendingen). – Z.: 100.

(neu) Björn Schlageter, Co-Trainer des TuS Bonndorf, brachte es auf den Punkt: "So wie wir heute gespielt haben, war einfach nichts drin. Wer 60, 70 Minuten verschläft, braucht gar nicht an einen Sieg zu denken." Er zweifelte nicht am verdienten Erfolg der Gastgeber. Viel zu spät, als alles entschieden war, wachte der TuS Bonndorf auf – viel zu spät für einen Umschwung. Knackpunkt für Schlageter: "Wir haben viel zu viele Chancen zugelassen." Allerdings handelten sich die Bonndorfer zwei Strafstöße ein. Bis zur 57. Minute lag der TuS mitz 0:3 zurück. Mario Modispacher (65.) gelang das 1:3. Vier Minuten später stellten die Hausherren den alten Abstand wieder her. Damit war die Partie endgültig entschieden. Daran änderte auch das 2:4 nichts mehr. der Treffer von Benjamin Schönle in der 75. Minute war allenfalls noch eine Ergebniskosmetik. Schlageter machte nach der Niederlage deutlich: "Wir müssen schauen, dass wir anders spielen."