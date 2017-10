Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald TuS Bonndorf: Modispacher verhindert Blamage

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: Bonndorfs Offensivspieler trifft beim 2:1 gegen Schlusslicht FC Brigachtal zwei Mal. Kapitän Florian Schlachter unterläuft Eigentor

Fußball Bezirksliga, Schwarzwald

TuS Bonndorf -

FC Brigachtal

2:1 (1:1)

Tore: 0:1 (24./ET) Schlachter, 1:1 (38.) und 2:1 (72.) beide Modispacher. – SR: Yannick Erath (Villingen). – Z.: 100.

(neu) Es war ein Geduldsspiel für den TuS Bonndorf und Trainer Nils Boll, der gegen das Schlusslicht lange auf die Erlösung warten musste. Der TuS hatte gleich einige Riesenchancen, um in Führung zu gehen. Bolls Kicker verzweifelten jedoch am gut aufgelegten FCB-Torhüter Marcel Thiele. Dann gerieten die Bonndorfer in Rückstand. Pechvogel war Florian Schlachter. Ausgerechnet dem Kapitän – Mister Zuverlässig – unterlief in der 24. Minute unbedrängt ein Eigentor. Torwart Kay Schlageter skandierte laut das berühmte "Leo". Schlachter überhörte den Zuruf und passte zurück – nur: Schlageter stand nicht mehr zwischen den Pfosten. So trudelte der Ball ins eigene Netz.

Davon wenig beeindruckt spielte der TuS Bonndorf weiter gut nach vorne. Der Ausgleich lag mehrfach in der Luft. Schließlich traf Mario Modispacher (38.) zum längst fälligen 1:1. In den zweiten 45 Minuten wurde es zäh. Die Bonndorfer blieben am Drücker, doch Boll musste zwei Mal durchatmen, als die Gäste jeweils den Pfosten trafen. In der 72. Minute war es dann so weit: Wieder traf Modispacher. Er wurde damit zum Held des Spiels. Boll war die Erleichterung deutlich anzumerken: "Wenn es blöd läuft, reicht es nur zu einem Punkt."