Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald TuS Bonndorf: Höhenflug jäh gestoppt

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: Bonndorfer kassieren eine 1:2-Niederlage gegen den SV TuS Immendingen. Gastgeber lassen vor der Pause große Chancen aus. Anschlusstreffer von Niklas Bernhart fällt zu spät

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: TuS Bonndorf – SV TuS Immendingen 1:2 (0:1).

Tore: 0:1 (20.) Yüce; 0:2 (54.) Köhler; 1:2 (83./FE) N. Bernhart. – SR: Friedrich Schaible (Königsfeld). – Z.: 120.

Im Bonndorfer Städtle war Herbstfest, aber den Fußballern des TuS war nach der Partie gegen den SV TuS Immendingen überhaupt nicht nach Feiern zumute. Der Grund war eine 1:2-Niederlage, die gegen den SV TuS Immendingen, eine der Kellermannschaften der Liga, so nicht eingeplant war. "Wir haben in dieser Saison schon gegen bessere Mannschaften gewonnen. Das ist wirklich sehr ärgerlich", lautete das nüchterne Fazit des Bonndorfer Trainers Nils Boll nach der Partie.

Nach drei Siegen in Folge hat es den TuS Bonndorf nun also erwischt, und die kleine Siegesserie ist gerissen. Kein Wunder: Wer so viele Chancen – vor allem in der ersten Hälfte – auslässt, wird eben bestraft. "Wir müssen einfach das 1:0 machen. Dann sieht es ganz anders aus", schüttelte Boll den Kopf. Schon nach fünf Minuten ließ Jannik Thurau eine gute Gelegenheit ungenutzt und zielte übers Tor.

Aber auch die Gäste hatten in der ersten halben Stunde ihre Chancen. So zielte Giuseppe Lappanese aus kurzer Distanz über das Tor (13.). In der 17. Minute war es wieder der Bonndorfer Thurau, der nach einem Pass von Matthias Hofmeier sieben Meter vor dem freien Tor den Ball nicht traf. "Den muss er nur berühren und es klingelt", ärgerte sich auch der Trainer. Besser machten es die Gäste, die fast im Gegenzug die Führung durch Atila Yüce erzielten (20.).

Kurz danach eine weitere Schrecksekunde für die Gastgeber: Zunächst knallte Yüce den Ball an die Latte, und den Nachschuss verstolperte Lutz Neumann vor dem leeren Tor. Die besseren Gelegenheiten hatte aber bis zum Seitenwechsel der TuS Bonndorf. Zunächst hämmerte Niklas Bernhart den Ball aus 25 Metern an die Latte (35.). Dann traf Benjamin Schönle aus elf Metern ebenfalls nur Aluminium (42.). Als ob das noch nicht genug war, probierte es Schönle eine Minute vor der Pause nochmals. Dieses Mal bewies der Immendinger Torwart Gerrit Winkler seine Reaktionsschnelligkeit und wehrte den Schönle-Knaller noch ab.

Nach dem Wechsel drängten die Platzherren gegen die abwehrstarken Immendinger weiter auf den Ausgleich. Dieser wollte aber nicht gelingen. Es kam noch schlimmer für die Gastgeber, die fünf Minuten nach Wiederanpfiff ausgekontert wurden. Mario Köhler war es, der den Ball zum 2:0 über die Linie drückte.

Auch danach gaben sich die Bonndorfer noch nicht auf. Im Abschluss haperte es aber weiter: Nach einer Flanke setzte Niklas Bernhart seinen Kopfball wieder nur an die Latte – es war der dritte "Aluminium-Treffer" für die Gastgeber an diesem Tag. Erst sieben Minuten vor dem Ende belohnten sich die Gastgeber mit dem Anschlusstreffer. Einen eher umstrittenen Foulelfmeter verwandelte Niklas Bernhart zum 1:2. "Hoffnung war danach zwar noch da, aber zu einer großen Chance sind wir leider nicht mehr gekommen", sagte Nils Boll. Nur einmal war Mario Modispacher gefährlich vor dem Immendinger Tor aufgekreuzt, schloss aber nicht erfolgreich ab. So blieb es bei der knappen Bonndorfer Niederlage.

Der Trainer des TuS Bonndorf zollte dem Gegner ein Lob: "Die Immendinger sind hinten sehr kompakt gestanden. Das hat uns Schwierigkeiten bereitet", so Boll, der aber seine eigene Mannschaft nicht schonte. "Uns ist über 90 Minuten recht wenig eingefallen. Wir haben heute einfach nicht genug gespielt." Boll bleibt aber guter Hoffnung: "Das wirft uns sicher nicht um."