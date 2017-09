Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald TuS Bonndorf: Erfolgsserie gestoppt

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: Nach drei Siegen in Folge verliert der TuS Bonndorf gegen den FC Dauchingen mit 3:4. Probleme mit hohen Bällen den Gegners

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: TuS Bonndorf – FC Dauchingen 3:4 (1:2).

Tore: 0:1 (17.) Geiger; 0:2 (30./FE) Laufer; 1:2 (41.) Plum; 2:2 (51.) Modispacher; 2:3 (69.) Geiger; 3:3 (80.) Modispacher; 3:4 (85.) Steinbach. – SR: Jens Bormann (Hüfingen). – Z.: 120.

Nils Boll, Trainer des TuS Bonndorf, konnte seine Enttäuschung nicht verbergen: "Schade. Da hatte ich mir mehr erhofft", klagte er nach der 3:4-Niederlage seines Teams gegen den FC Dauchingen, der unterm Strich spielerisch den Gastgebern eher unterlegen war. Nach drei Siegen in Folge war dies ein kleiner Dämpfer für die Bonndorfer.

Zwei Mal hatten die Platzherren einen Rückstand aufgeholt und fünf Minuten vor dem Ende durch einen kuriosen Treffer doch noch das 3:4 kassiert. Torwart Kay Schlageter unterschätzte einen Freistoß von Maximilian Steinbach von der Mittellinie, der als Flanke gedacht war. Kein Spieler kam aber mehr an den Ball, und so kullerte der Ball ins Tor. Schon der Start war für den TuS Bonndorf harzig verlaufen.



Interview mit Mario Modispacher vom TuS Bonndorf



Marcel Geiger hatte die Gäste in Führung gebracht (17.) und Marc Laufer verwandelte einen sehr umstrittenen Foulelfmeter zum 2:0. Timo Plum verkürzte noch vor der Pause nach einem Freistoß von Florian Schlachter auf 1:2. Der eingewechselte Mario Modispacher glich mit einer schönen Direktabnahme aus (51.). Auf der Gegenseite traf erneut Geiger zum 3:2. Wiederum war es Modispacher, der zum 3:3 abstaubte (80.). Dann allerdings traf Steinbach für die Gäste. "Alle vier Gegentore haben wir nach hohen Bällen kassiert. Da fehlt es noch an der Abstimmung", so Trainer Boll.