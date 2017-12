Regiosport Hochrhein TuS Adelhausen zieht ins Viertelfinale ein

Ringen: Ungefährdeter Sieg beim TSV Westendorf bringt Sprung ins Viertelfinale gegen den pfälzischen SV Nackenheim

Ringen: – Es ist geschafft! Der TuS Adelhausen steht mit seinem Bundesliga-Team im Viertelfinale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Beim TSV Westendorf folgte nach dem 25:4 vor Wochenfrist in heimischer Halle ein ebenso ungefährdeter 23:7-Sieg im Allgäu. Gegner ist – wie bereits vor zwei Wochen in der Liga – der SV Nackenheim. Die Rheinhessen besiegten den FC Erzgebirge Aue mit 22:6 und bügelten damit ihre 14:20-Vorrundenniederlage aus. Am 16. Dezember ringen die Teams in Nackenheim, eine Woche später in Adelhausen.

Vor 450 Zuschauern startete der TuS Adelhausen mit drei Siegen in Serie. Nick Scherer (57 kg-Greco) musste seinen Punktevorsprung allerdings in der Schlussphase schrumpfen lassen. Er gewann durch das 11:9 lediglich noch einen Zähler. Dafür packte Michael Kaufmehl (130 kg-Freistil) in den letzten 30 Sekunden seines Kampfes noch fünf Punkte auf den 10:0-Vorsprung drauf und gewann zehn Sekunden vor dem Gong überhöht mit 15:0. Gerade halb so lange benötigte dafür Zoheir El Quarraque (61 kg-Freistil).

Arian Güney (98 kg-Greco) musste sich der körperlichen Überlegenheit des Tirolers Daniel Gastl in der zweiten Runde beugen und unterlag mit 0:13. Die erste Runde konnte der TuS-Ringer zuvor noch mit 0:4 in Grenzen halten. Eigengewächs Jörn Schubert (66 kg-Greco) stellte mit einem 15:0-Überlegenheitssieg die 13:3-Pausenführung her.

Stephan Brunner glänzte in der für ihn ungewohnten 86-kg-Klasse mit dem nächsten 15:0-Erfolg. Erst im Anschluss gab es dann den zweiten Tagessieg für die Gastgeber durch das 7:0 von Mehmed Feraim (71 kg-Freistil) gegen Kai Vögtlin. Die Freude währte aber nur kurz. Bozo Starcevic (80 kg-Greco) hatte zwar seine Mühe mit Michael Heiß. Der Allgäuer ging drei Mal in Führung und konnte erst Ende der fünften Kampfminute vom Kroaten im blauen Trikot endgültig abgehängt werden. Starcevic gewann 10:6.

Die 0:6-Niederlage von Sascha Keller (75 kg-Greco) gegen Tallroth Zakarias wurde die dritte und letzte TuS-Niederlage des Abends. Reinier Perez' (75 kg-Freistil) 17:2-Überlegenheitssieg in der Schlussminute stärkt die Hoffnungen der TuS-Fans, dass das Philipp'sche Konditionstraining beim Kubaner pünktlich zu den entscheidenden Begegnungen anschlägt.