vor 13 Stunden Gerd Welte Regionalsport Hochrhein TuS Adelhausen will vierten Setzplatz

Ringen: Für die Dinkelberg-Staffel endet am Samstag die Gruppenphase in der 1. Bundesliga Südwest. Mit einem Sieg beim SV Nackenheim wäre der zweite Platz und damit der vierte Setzplatz für die Play-Off-Auslosung in Köllerbach sicher