Regiosport Hochrhein TuS Adelhausen vor historischem Erfolg

Ringer vom Dinkelberg wollen am Samstag gegen den SV Nackenheim den erstmaligen Einzug ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft klar machen

Ringen, Bundesliga: (ror) Nach dem 28:1-Kantersieg vor Wochenfrist beim SV Nackenheim steht dem Einzug ins Halbfinale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft kaum noch etwas im Weg. Der TuS Adelhausen muss, mathematisch gesehen, am Samstag, 19.30 Uhr, in der heimischen Dinkelberghalle, nicht mehr viel nachlegen, um erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die Runde der besten Vier einzuziehen.

Beim TuS Adelhausen werden die Eigengewächse um Stephan Brunner zum Zug kommen, sowie vielleicht Lokalmatator Alexander Semisorow, der nach seiner Verletzungspause am vergangenen Samstag seinen zweiten Vierer holte.

Ebenfalls gut sieht es für die Staffeln aus Mainz und Köllerbach aus, die mit ihren Kantersiegen die Gegner distanzierten. Lediglich im Duell zwischen dem VfL Neckargartach und Wacker Burghausen blieb es mit 12:10 für die Heilbronner so eng, dass die Bayern zu Hause das Duell spannend halten können.

Der Kartenvorverkauf für das erste Halbfinale, am Samstag, 6. Januar, in der Dinkelberghalle aller Voraussicht nach gegen den KSV Köllerbach, wird bereits am Samstag starten. Karten gibt es auch online via mario.ebert@gmx.net