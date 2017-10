Regiosport Hochrhein TuS Adelhausen setzt sich im Derby durch

Ringen: Bundesligist vom Dinkelberg gewinnt beim Schlusslicht ASV Urloffen mit 19:11

Ringen 1. Bundesliga Südwest

ASV Urloffen – TuS Adelhausen 11:19

Die Erwartungen von Trainer Florian Philipp wurden erfüllt: Die Staffel vom Dinkelberg gewann beim Schlusslicht ASV Urloffen mit 19:11. Sehenswert war der Abend, gespickt mit vielen Punkten und überraschenden, schnellen Tatsachen.

Nick Scherer (57 kg, Griechisch-Römisch) ging in der zweiten Minute mit 4:0 in Führung gegen Kadetten-EM-Teilnehmer Nico Megerle. Wenige Sekunden darauf kassierte er eine Zweier-Wertung und eine weitere "Zwei" in Verbindung mit einer Verwarnung. Die zweite Runde blieb ausgeglichen bis zum Beginn der Schlussminute. Nach der angeordneten Bodenlage folgte eine Vier und nochmals eine Verwarnungs-Zwei gegen Scherer. 15 Sekunden vor Schluss gelang Megerle eine weitere Zweier-Wertung und holte damit drei Zähler für den ASV Urloffen.

TuS-Schwergewichtler Nick Matuhin ging binnen einer halben Minute 12:0 in Führung, worauf der angeschlagene Leo Kempf aufgab. Nach anfänglichen Problemen und einem 0:3-Rückstand besann sich Zoheir El Quarragqe (61 F) auf seine Qualitäten und spulte das gewohnte Punkte-Programm ab. Nach viereinhalb Minuten gewann er 21:5. Arian Güney (98 G) hatte anfänglich Probleme mit dem zehn Kilo schwereren Gabriel Fix, wodurch der Urloffener mit 4:0 in Führung gehen konnte. Doch Güney stellte sich zunehmend mehr dagegen und bekam in der fünften Minute zumindest den Ehrenpunkt zur 1:6-Niederlage.

Nach bereits 71 Sekunden war der Arbeitstag von Ivo Angelov (66 G) bereits beendet und sein 16:0-Überlegenheitssieg eingefahren. Michael Kaufmehl (86 F) gab gegen Sebastian Jezierzanski ledliglich eine Einser-Wertung ab, auf Grund zweier erfolgloser Aktivitätszeiten unterlag er 0:3. Marius Quinto (71 F) führte nach der ersten Runde 2:1 gegen Nicolai Chireacov. Entsprechend überraschend die Schulterniederlage aus dem Bodenkampf zum Ende der vierten Kampfminute. Doch auch ein Dinkelberg-Ringer überraschte: Bozo Starcevic (80 G) bekam seinen ersten Punkt mit der angeordneten Bodenlage und schulterte darauf direkt ASV-Ringer Michael Schneider.

Nach der ausgeglichenen ersten Runde besiegte Sascha Keller (75 G) den Urloffener Veteranenmeister Andreas Boczek 6:0. Somit der TuS Adelhausen vor dem Schlusskampf nicht mehr einholbar. Reinier Perez (75 F) konnte es daher ruhig angehen und zog erst in der zweiten Runde mit einer Vierer-Wertung vor. Kurz vor dem Gong verkürzte Gegner Marius Lucian Atofani auf 7:5.

Am Dienstag hat der TuS Adelhausen um 15 Uhr vor heimischer Kulisse den Tabellenzweiten VfL Neckargartach zu Gast. Nach der 10:12-Niederlage im Vorkampf ist das eine deutlich höhere, wenngleich nicht unmögliche Herausforderung für die Dinkelbergringer am Reformations-Feiertag.