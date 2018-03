Regiosport Hochrhein TuS Adelhausen räumt in eigener Halle ab

Bundesligist dominiert die Bezirksmeisterschaften der Ringer auf dem Dinkelberg

Ringen: – Grund zur Freude hatte Griffkünstler Felix Krafft bei der Bezirksmeisterschaft der Ringer in der heimischen Dinkelberghalle. Mit Siegen im Greco und Freistil verteidigte die 22-jährige Bundesliga-Hoffnung des Gastgebers seine beiden Titel im Schwergewicht aus dem Vorjahr. Der ausrichtende TuS Adelhausen gewann bei den Aktiven überlegen die Mannschaftswertung mit 52 Punkten vor dem SV Gresgen mit 35 und der WKG Weitenau-Wieslet mit 30 Zählern.

Der KSV Rheinfelden kam mit 16 Punkten auf den vierten Team-Rang. Bei den Rheinfeldern konnte Freistilspezialist Eduard Frick (98 kg) seinen Vorjahreserfolg ungefährdet wiederholen. Sasha Hinderer gewann nach längerer Einzelpause bis 66 Kilogramm beide Titel für den KSV. Sein Bruder Patrick holte Greco-Silber bis 61 Kilogramm. Doppelter Vizemeister für die Hochrheinringer wurde zudem Jack Richert (130 kg). Mit zweifach Bronze beendete Ramin Salehi (57 kg) seine erste Meisterschaft ebenfalls mit doppeltem Edelmetall.

Neben Krafft konnte der TuS Adelhausen mit drei weiteren Meistern, einem Vizemeister und fünf Drittplatzierten glänzen. In der mit neun Ringern am stärksten besetzen Klasse bis 75 kg Greco setze sich Regionalliga-Ringer Zsolt Berki durch. Bis 86 kg Freistil gewann Stephan Brunner, Pascal Ruh wurde Dritter. Tizian Gottstein holte in der Klasse bis 61 kg im Greco Gold, Bronze holte hier für den TuS Adelhausen der Nachwuchsmann Jakob Sailer. Bis 61 kg im freien Stil wurden Gottstein und Sailer zweiter beziehungsweise dritter Sieger. Die weiteren Bronzemedaillen gingen an Jörn Schubert (75 kg Freistil) und Pascal Ruh (86 kg Greco).

Der Bezirksvorsitzende Aribert Gerbode zeigte sich mit den Teilnehmerzahlen zufrieden. Vor allem jüngere Ringer nutzen dieses Mal ihre Chancen im Kampf um Edelmetall. Organisiert wurden die Wettkämpfe durch die TuS-Nachwuchsabteilung, die vom Freundeskreis der Ringer unterstützt wurde. TuS-Jugendleiterin Tamara Kähny zog stolz ein zufriedenes Fazit, dass nach wochenlanger Vorbereitung erstmals Bezirkswettkämpfe mit neuer Multimediaunterstützung geboten werden konnten: “Uns spart es die Lauferei mit den Ergebnissen und das Wettkampfbüro freut sich, dass die Ergebnisse schon an der Matte eingetragen werden können.”