Ringen TuS Adelhausen macht kurzen Prozess

Ringen, Bundesliga Südwest: Dinkelberg-Staffel fegt im letzten Vorrundenkampf den SV Nackenheim mit 30:4 aus der Halle

Ringen, 1. Bundesliga Südwest: TuS Adelhausen – SV Nackenheim 30:4.

(ror) Der erwartet enge Kampf um Platz drei der Vorrundentabelle wurde auf dem Dinkelberg eine sehr einseitige Veranstaltung. Die Bundesliga-Staffel des TuS Adelhausen besiegte den SV Nackenheim mit 30:4. Die rheinhessischen Gäste – angetreten mit drei jugendlichen Ringern – konnten lediglich zum Schlusskampf jubeln. Und das auch nur, weil TuS-Ringer Sascha Keller (75 G) sich mit der ersten Aktion fallen ließ.

Johannes Voegele (57 F) ging in der dritten Minute beim Punktestand von 13:0 als Schultersieger von der Matte. Christian John (130 G) wurde nach 44 Sekunden zunächst mit einem Wurf überrascht. Anschließend dominierte er den Kampf und gewann kurz vor dem Schlussgong überlegen mit 20:5. Gerade einmal 33 Sekunden benötigte hierfür Ivo Angelov, der mit einer Dreherserie 16:0 gewann. Drei Punkte für die Mannschaft steuerten Michael Kaufmehl (98 F mit 10:1) und Zoheir El Quarragqe (66 F mit 13:5) bei zum 18:0-Halbzeitstand. Beeindruckend hierbei die zwei Wertungen des Franzosen in den Schlusssekunden.

Die zweite Hälfte begann mit einem ungefährdeten 4:1-Sieg von Arian Güney (86 G). Aleksandar Maksimovic wurde nach 24 Sekunden bereits Aufgabesieger, da sich sein Gegner bei der ersten Aktion verletzte. Die Aktionen zeigte dafür dann Eigengewächs Stephan Brunner (80 F), der in 2:24 min den Nackenheimer Nachwuchsringer Bekir Demir auspunktete. Gespannt erwartet wurde das Aufeinandertreffen von TuS-Neuzugang Reinier Perez (75 F) gegen den ehemaligen Dinkelberg-Ringer Osman Kubilay Cakici. Der Kubaner konnte nach einer Minute in Führung gehen und baute diese zum Rundengong auf 6:0 aus. Auch die zweiten drei Minuten konnte er sich behaupten und gewann 10:3.

Mit der in der kommenden Woche beginnenden Rückrunde steht in der Bundesliga der Stilartwechsel an. Der TuS Adelhausen genießt zunächst ein freies Wochenende und beginnt am 28. Oktober mit dem Kampf beim Tabellenletzten ASV Urloffen.