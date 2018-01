Regiosport Hochrhein TuS Adelhausen macht großen Schritt zum Finale

Bundesligist besiegt Favorit KSV Köllerbach vor über 800 Zuschauern überraschend deutlich mit 20:11. SÜDKURIER-Interview mit Bundesliga-Kampfrichter Torsten Baumgartner. Fans überbrücken Stromausfall in der Dinkelberghalle mit ihren Handys

Ringen: – „Dieser Tag wird zur Legende“, klang es zur Halbzeitpause aus den Lautsprechern in der Dinkelberghalle. Der TuS Adelhausen machte kurz danach die große Überraschung perfekt, fegte im ersten Halbfinale zu Deutschen Mannschaftsmeisterschaft den favorisierten KSV Köllerbach mit einem beeindruckenden 20:11-Sieg aus der mit 800 Fans voll besetzten Halle.

Eine Stunde vor Kampfbeginn war Ausdauer und Kondition der Zuschauer gefragt. Parkplätze waren im 700-Seelen-Dorf echte Mangelware. Die Feuerwehr wies auf letzte freie Plätze – fernab des Geschehens. Doch Geduld und Wegstrecke wurden gelohnt. Die Ringer beider Vereine boten einen spannenden Kampfabend – mit Extra-Einlagen.

Kurzfristig war nämlich die Stromversorgung der Halle in die Knie gegangen. Doch die Gastgeber wussten sich zu helfen, holten manuele Punkttafeln von einst aus dem Schrank. Hallensprecher Axel Asal bat um Illumination mit Handylampen. Nach der Pause floss der Strom dann wieder reibungslos.

Unter Strom standen auch die Gastgeber im ersten Halbfinale ihrer 55-jährigen Vereinsgeschichte. Der TuS Adelhausen startete fulminant mit einer 9:0-Führung nach drei Kämpfen. Marcel Ewald (57 kg-Freistil) baute gegen den Deutschen Meister Viktor Lyzen mit einer Beinschraubenserie in der Schlussminute seinen Vorsprung auf stattliche 11:1 aus. Christian John (130 kg-Greco) gelang ein 6:2 gegen Heiki Nabi. Der Köllerbacher verhinderte mit Beinarbeit – trotz zweier Strafpunkte – eine höhere Niederlage. Für Coach Florian Philipp ein starkes Ergebnis: „Nach dem Weckruf bei seiner Niederlage gegen den ASV Urloffen hat er einen beeindruckenden Lauf.“ Den „Vierer“ zum 9:0 holte der Bulgare Ivo Angelov (61 kg-Greco) in 79 Sekunden mit einer Durchdreherserie gegen Valentin Seimetz.

Die Gesänge des TuS-Anhangs wurden lauter und fortan tonbestimmend. Michael Kaufmehl (98 kg-Freistil) ließ zwar beim 1:8 gegen Gannadig Cudinovic die ersten Punkte für die Saarländer zu, verhinderte dabei mit einem „Einser“ in der Schlussminute den dritten Köllerbacher Mannschaftspunkt.

Mit 1:2 hatte Alex Semisorow (66 kg-Freistil) den Kampf gegen Vladimir Dubov zur Pause noch offen gehalten. Eine Unachtsamkeit, verbunden mit einem Schlag gegen seinen Kopf, brachte den Haltinger in die gefährliche Lage, die vom Kampfgericht sehr schnell zur Schulterniederlage abgepfiffen wurde – zum Missfallen der Gastgeber.

Eine schlechte Auftaktminute erwischte Arian Güney (86 kg-Greco): Der 20-Jährige fiel in einen Schulterschwung, gab im Anschluss zwei weitere Zweier ab. Doch fortan hielt er dagegen und verkürzte gegen den dann blockenden Laszlo Szabo mit einer „Zwei“ zum 2:8. Danijel Janecic (71 kg-Greco) setzte zu Beginn gegen Marc-Antonio von Tugginer zwei Ausheber an – allerdings blieb die Punktausbeute mau. Angriffe an die Hüfte brachten ihn dennoch zu einem ungefährdeten 11:0.

Die Entscheidung zu Gunsten der Hausherren läutete Zelimkhan Khadijev (80 kg-Freistil) ein. Mit einem blitzschnellen Gegenangriff an die Ferse von Alberts Jurenko begann seine Punktejagd. Mehrere Durchdreher und weitere schnelle Beinangriffe führten in der fünften Minute zum entsprechend bejubelten Überlegenheitssieg.

Den Sack machte dann Akhmed Chakaev (75 kg-Freistil) gegen Andriy Shyyka zu. Mit seinem unorthodoxen Umtänzeln des Gegners brachte er zwar den Köllerbacher Anhang gegen sich auf, holte aber Wertung um Wertung und führte so zur Pause bereits 7:0. Beim 14:0 forderte die blaue Köllerbacher Ecke den Videobeweis, eine „Challenge“. Der Schuss ging aber nach hinten los. Shyyka hatte die Kampfzone verlassen, kassierte einen weiteren Strafpunkt. Chakaev ging mit einem Überlegenheitssieg und der Adelhauser 20:8-Führung von der Matte.

Zum Abschluss schlug sich Sascha Keller (75 kg-Greco) in der ersten Runde wacker, gab lediglich eine Zweier-Wertung ab. Nach angeordneter Bodenlage folgte ein Ausheber, bei dem sich Keller an der Schulter verletzte. Dazu ahndete das Kampfgericht die Beinarbeit des Eichslers mit weiteren Punkten für Timo Badusch. Dessen 12:0 brachte dem KSV Köllerbach drei wichtige Punkte, so dass die hinter ihren Erwartungen gebliebenen Saarländer im Rückkampf am Samstag „nur“ neun Punkte aufholen müssen.

„Eine überragende Mannschaftsleistung“ attestierte ein überglücklicher Florian Philipp seiner Staffel und Bernd Reichenbach sah mächtig stolz „Ringen auf höchstem Niveau. Aktionen, Reflexe – es hat einen Riesenspaß gemacht. Das ist Bundesliga!“ Im Rückkampf sei allerdinger weiterhin alles möglich, hält das Trainer-Duo den Ball noch flach.

Interview mit Torsten Baumgartner (TuS Adelhausen)

Nach dem großen Schritt in Richtung "Finale um die Deutsche Meisterschaft" sprachen wir mit Torsten Baumgartner (33), dem Ex-Vorsitzenden des TuS Adelhausen, über die Perspektiven des Bundesligisten.

Torsten, wie fühlt sich so ein gutes Punktepolster an?

Es ist richtig geil. Wir haben in unserer Rechnung auf vier bis sechs Punkte gehofft – wenn es gut läuft. Weniger Vorsprung wäre schon kritisch geworden. Neun unkte sind schon komfortabel. Das sollte reichen. Wir müssen mit dem Finale planen.

Wie ist es unter den Top 4 zu sein mit seinem Verein?

Wir sind ein Verein in einem Dorf mit 700 Einwohnern. Wir leben von vielen kleinen Sponsoren. Was die Mannschaft nach der schwierigen Vorrunde nach hinten hinaus alles geschafft hat und nun – ein phänomenaler Sieg im Halbfinale-Vorkampf. Man weiß nie, was im Rückkampf noch alles passieren kann. Aber es ist Pipi in den Augen!

Nach den Strapazen und Anstrengungen in diesem Jahr. Wird in der nächsten Saison ein Gang zurückgefahren?

Das kann ich nicht beurteilen, da ich nicht mehr im Vorstandsgremium bin. Wenn man sieht, was heute hier alles los war, war zu spüren, dass es allen Beteiligten viel Spaß gemacht hat – trotz des Aufwands. Als Fan würde ich sagen, dass wir so weitermachen, um nächstes Jahr wieder vorn dabei zu sein.

Was läuft in dieser Saison anders als in den vergangenen Jahren?

Wir hatten glücklicherweise nur in der Vorrunde mit Verletzungen und Nichtverfügbarkeit einzelner Ringer zu kämpfen. Der Sieg gegen den ASV Mainz hat viel bewegt und der Weg war eingeschlagen für Platz zwei in der Tabelle. Heute waren wir zum ersten Mal mit der vollen Kapelle da, boten die beste Mannschaft auf. Das Ergebnis sieht man!

Hat sich die Bundesliga durch die neue Deutsche Ringerliga (DRL) verändert?

Ja klar! Wir noch eine Bundesliga mit 21 Mannschaften. Die zweite Liga fehlt. Da fünf bis sechs Teams jeweils weitergekommen sind, hatte das sportlich nicht mehr den Stellenwert wie früher. Idealerweise war es wichtig für die Playoff-Kämpfe, gesetzt zu sein.

Was hat sich für Sie als Bundesliga-Kampfrichter mit internationaler Lizenz für die Mattenleiter verändert?

Aus Kampfrichtersicht ist es natürlich schade. Ich hatte nur zwei Einsätze. Bei 100 Kämpfen und 60 Kampfrichtern bleibt natürlich nicht viel übrig. Da der TuS Adelhausen im Achtelfinale stand, durfte ich nicht mehr eingesetzt werden. Aber es hätte mich hart getroffen, wäre ich heute nicht dabei gewesen. Da verzichte ich gerne aufs Pfeifen im Halbfinale, wenn dafür mein Verein dabei ist.

Fragen: Rolf Rombach