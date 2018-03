Regionalsport Hochrhein TuS Adelhausen holt vier Titel

Südbadische Ringermeisterschaften der Männer und C-Jugendlichen im Freistil sowie der A- und B-Jugend im Greco in Waldkirch

Ringen: (sk) Der TuS Adelhausen trumpfte bei den südbadischen Freistil-Meisterschaften der Männer in Waldkirch richtig groß auf. So holten Felix Krafft und Michael Kaufmehl die Titel in ihren Gewichtsklassen. Deren Vereinskollege und Titelverteidiger Marius Quinto scheiterte dagegen bereits im Pool und wurde nur Fünfter.

In der Klasse bis 70 kg verlor der favorisierte Jörn Schubert vom TuS Adelhausen den Kampf um Bronze gegen Jannic Achilles (KSV Wollmatingen) mit 13:14. Michael Kaufmehl hatte allerhand Mühe, bis er den Taisersdorfer Simon Weißhaar in der Klasse bis 92 kg mit 17:11 bezwungen hatte. Erwartungsgemäß siegte Felix Krafft im Schwergewicht vor Marco Martin (KSV Taisersdorf). Pascal Ruh (TuS Adelhausen) holte Silber in der Klasse bis 86 kg. Patrick Hinderer wurde Vierter in der Klasse bis 57 kg, Björn Mayer (beide KSV Rheinfelden) Fünfter in der Klasse bis 74 kg. Die Vereinswertung gewann bei den Männern der TuS Adelhausen mit 19 Zählern vor der punktgleichen RKG Freiburg 2000, KSV Taisersdorf und KSV Tennenbronn (je 17).

Die RG Waldkirch-Kollnau war auch Ausrichter der Landestitelkämpfe der C-Jugend im freien und der A- und B-Jugend im griechisch-römischen Stil. Bei diesen Meisterschaften gab es für den Nachwuchs vom Dinkelberg einen Titel durch Julius Kummer bei den C-Jugendlichen der Klasse bis 31 kg. Nikita Revin (TuS Adelhausen) wurde Fünfter. Bei der A-Jugend wurde Nick Naumann in der Klasse bis 48 kg Zweiter. Zweiter wurde außerdem Dovydas Urbanavicius in der Klasse bis 51 kg. In der Klasse bis 71 kg wurde Roman Melnikov Fünfter. Über Rang vier freute sich bei der B-Jugend bis 44 kg Till Naumann. Den Titel gewann Darius Kiefer (RG Hausen-Zell) in der Klasse bis 57 kg.