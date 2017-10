Regiosport Hochrhein TuS Adelhausen holt den Hohe-Möhr-Cup

Ringer-Nachwuchs vom Dinkelberg räumt beim Nachwuchsturnier der RG Hausen-Zell ab

Ringen: (ror) Nach dreijähriger Pause wegen Hallenumbau richtete die RG Hausen-Zell wieder das Nachwuchsturnier um den traditionellen Hohe-Möhr-Cup aus. Im Feld der 14 Vereine mit 156 Kindern in vier Altersklassen verteidigte der TuS Adelhausen überlegen mit 115 Punkten den Sieg und nahm den Wanderpokal, eine Nachbildung des Aussichtsturms, mit nach Hause. Zweiter wurde ASV Vörstetten (69) vor dem TSV Kandern (64) und Ausrichter RG Hausen-Zell (58). Der KSV Rheinfelden erreichte Platz sechs mit 26 Punkten.

Turniersieger des TuS Adelhausen in der A/B-Jugend waren Nick Naumann (46 kg) und Finn Rosa (69 kg). In der C-Jugend gelang das Bezirksmeister Julius Kummer (30 kg) und Artur Melnikov (50 kg). Den einzigen TuS-Erfolg in der D-Jugend holte Christoph Schaifulin (34 kg). Neo Warkentin (26 kg) und Wladislav Melnikov siegten bei den Jüngsten in der E-Jugend. Von 37 Startern vom Dinkelberg kamen 21 aufs Treppchen.

Von den elf Sportlern des KSV Rheinfelden kamen drei aufs Podest. Anjur Emini (63 kg) gewann in der A/B-Jugend. Mika Mühlemann (25 kg) holte den Turniersieg in der E-Jugend.