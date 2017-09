Ringen, Regionalliga TuS Adelhausen gibt noch keine Ruh

Ringen: Urteil wegen der Aufgabe von Pascal Ruh im Regionalliga-Kampf beim AV Sulgen erregt nmoch immer die Gemüter. Am Samstag erwartet die Reserve vom Dinkelberg den Tabellenführer KSV Tennenbronn. Derby für den KSV Rheinfelden bei der WKG Weitenau-Wieslet

Ringen, Regionalliga: – Noch immer ist Thomas Weber vom TuS Adelhausen II nicht gut zu sprechen auf den Kampf beim württembergischen Aufsteiger AV Sulgen. "In Deutschland gilt die Beweispflichtigkeit", so der Zollbeamte. "Bisher wurde nur eine Seite angehört – das ist für mich nicht korrekt." Wie berichtet wurde der 15:14-Erfolg der Dinkelberg-Staffel am Sonntag durch den Staffelleiter ohne Rücksprache mit dem TuS Adelhausen auf 36:0 für den AV Sulgen geändert. Das passierte, nachdem der Kampfrichter Spekulationen in das Wettkampfprotokoll eintragen ließ, nach denen die Ursache der Aufgabe von Pascal Ruh nicht eindeutig gewesen sein soll.

Nun geht es am morgigen Samstag zu Hause gegen den neuen Tabellenführer KSV Tennenbronn, der mit dem Wechsel des deutschen Meisters und Nationalkader-Athleten Florian Neumaier einen der Überraschungswechsel der Liga vollbracht hat. Doch auch die eigene Jugend der Tennenbronner kann sich sehen lassen als Seriensieger der südbadischen Verbandsjugendliga. Zuletzt waren gleich vier Jugendliche im Regionalliga-Team der Schwarzwälder aufgestellt, die die RG Hausen-Zell mit 16:8 nach Hause schickten. „Sie haben eine starke Mannschaft. Wir versuchen dennoch, den Kampf zu gewinnen”, ist Weber zuversichtlich.

Für den KSV Rheinfelden beginnt nun die dreifache Derby-Serie mit dem Auftakt bei der WKG Weitenau-Wieslet, bevor es zu Hause gegen die RG Hausen-Zell und den TuS Adelhausen II (Rückkampf) geht. Die WKG Weitenau-Wieslet wurde vor der Saison personell ordentlich geschwächt, schlägt sich derzeit aber wacker in der Regionalliga mit vielen Eigengewächsen. Bisher wurde ein knapper Sieg gegen den AV Sulgen (12:10) bei zwei Niederlagen gegen den KSV Tennenbronn und den AB Aichhalden gefeiert. „Wir haben vermutlich eines jüngsten Teams der Liga”, ist WKG-Trainer Marc Viardot stolz.

Sein Gegenüber Sascha Oswald zollt der Mannschaft seinen großen Respekt: „Sie sind auf alle Fälle stärker als ich erwartet habe, haben sich bisher auch ganz gut geschlagen”. Einziger Neuzugang bei insgesamt acht Abgängen ist der Bulgare Nikolay Dimitrov, der allerdings durch die Ausländerrotation mit Svetlin Shindov und Zorhab Ohanian bisher erst einen Einsatz hatte. Somit sind die Kleinwiesentäler etwas schwieriger einzuschätzen, wobei dennoch der Vorteil leicht beim KSV Rheinfelden liegen sollte.