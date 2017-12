Regiosport Hochrhein TuS Adelhausen feiert doppelt

Ringen: Bundesliga-Staffel dank Kantersieg gegen TSV Westendorf so gut wie sicher im Viertelfinale. Regionalliga-Reserve sichert Meistertitel. KSV Rheinfelden schickt nur sieben Ringern in Reilingen an die Waage.

Ringen: – Für den TuS Adelhausen gab es am Vorabend des 1. Advent gleich doppelten Grund zum jubeln. Das Bundesliga-Team setzte sich gegen den TSV Westendorf überlegen mit 25:4 durch und hat somit beste Chancen auf den Viertelfinaleinzug am nächsten Wochenende. Das Regionalliga-Team von Thomas Weber machte mit einem 19:9-Heimerfolg gegen den Tabellenletzten KSV Taisersdorf bereits drei Kampftage vor Saisonende die Meisterschaft perfekt.

Bundesliga, Achtelfinale:

TuS Adelhausen – TSV Westendorf 25:4. – Vor über 400 Zuschauern zeigte der TuS Adelhausen im ersten Achtelfinale, dass er in dieser Saison noch einiges vorhat. Der neue Bundestrainer Marcel Ewald feierte hierbei seinen Einstand und gewann ungefährdet mit 8:0 gegen den Westendorfer Nachwuchsmann Niklas Stechele (57 kg-Freistil). Christian John (130 kg-Greco) hatte zunächst seine Probleme mit Daniel Gastl und lag zwei Mal zurück. Mit einem Konter im Durchdreher gelang ihm in der fünften Minute der Schultersieg.

Dem folgten vier weitere TuS-Erfolge in Serie. Nach Siegen von Nick Scherer (61 kg-Greco, 13:1), Michael Kaufmehl (98 kg-Freistil, Schultersieg) und Zoheir El Quarraque (66 kg-Freistil, 3:1) stand es zur Pause bereits 15:0. Bozo Starcevic (86 kg-Greco) fuhr mit einem 10:6-Punktsieg bereits den Heimsieg ein. Danijel Janecic (71 kg-Greco) konnte lediglich in der ersten Runde punkten.

Die zweite Halbzeit gehörte Gegner Zakarias Tallroth, der 1:5 gewann und den ersten Sieg der Gäste damit einfuhr. Die Überlegenheitssiege von Stephan Brunner (80 kg-Freistil) und Akhmed Chakaev (75 kg-Freistil) erhöhten das Punktepolster für den Rückkampf. Im Schlussduell durfte nochmals Westendorf jubeln, da Sascha Keller (75 kg-Greco) mit 0:6 Gästeringer Philipp Heiß unterlag.

Regionalliga Baden-Württemberg:

TuS Adelhausen II – KSV Taisersdorf 19:9. – Mit einem deutlichen 14:1 ging der Tabellenführer TuS Adelhausen II gegen den KSV Taisersdorf in die Pause. Der kampflose Tizian Gottstein (57 G), Schultersieger Johannes Voegele (61 F) sowie Überlegenheitssieger Stefan Geiger (66 G) holten noch in der ersten Runde die vollen vier Punkte für die Mannschaft. Felix Krafft (130 F) ging nach seiner Bundesliga-Niederlage in der Vorwoche mit einem 3:0 und zwei Zählern für die Mannschaft als Sieger von der Matte. Kevin Kähny (98 G) wäre das beinahe ebenfalls gelungen. Er gab aber durch einen Fehltritt gleich vier Punkte zum 3:4 gegen Simon Weißhaar ab.

Nach der Pause legte Mohamed Soltani (86 F) durch ein 8:4 bereits den Matchball für Jörn Schubert (71 F) auf. Zwar gelangen ihm und Marcel Käppeler keine Wertungen, doch bedeutete Schuberts 1:2-Niederlage dennoch den Sieg und den ersten überregionalen Mannschaftstitel für Thomas Weber als Trainer. Konstantin Schneiders 18:4-Erfolg rundete das souveräne Ergebnis für den TuS Adelhausen II ab, wodurch die 0:8-Niederlage von David Jancso (75 G) und das 0:18 von Mirco Kuder (75F) nicht mehr ins Gewicht fielen.

RKG Reilingen-Hockenheim – KSV Rheinfelden 36:0. – Genau umgekehrt läuft es derzeit beim KSV Rheinfelden. Die Aufsteiger vom Hochrhein konnten nicht einmal mehr eine korrekte Mannschaft zusammenstellen. Lediglich zu siebt trat das Team von Sascha Oswald in Nordbaden an, was diesem selbst unangenehm war: „Ein beschämender Auftritt für ein Regionalliga-Team, aber es ging leider nicht anders.“ An der Waage war somit die Messe gelesen. Dem 0:36-Ergebnis folgte im Freundschaftskampf ein 21:9-Endstand.

Dabei drehte Patrick Hinderer (57 kg-Greco) zumindest in der Schlussminute noch seinen Kampf und gewann mit 10:8. Sulejman Ajeti (61 kg-Freistil) ging früh in Führung, lag nach drei Minuten 6:0 vorn und hatte auch keine Probleme mehr, dieses Ergebnis über die zweite Runde zu bringen. Durch einen Ausheber aus der angeordneten Bodenlage musste Fabian Wepfer (66 kg-Greco) ordentlich Punkte lassen. Er verlor 4:10 gegen Robin Laier. Noch einseitiger blieb das Duell von Vincent von Czenstkowski gegen Kevin Schellin (71 kg-Freistil). Erst 10 Sekunden vor Schluss holte der Rheinfelder die erste Wertung. Am Ende unterlag er 2:10.