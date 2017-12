Regiosport Hochrhein TuS Adelhausen fast im Halbfinale

Bundesliga-Ringer vom Dinkelberg siegen ungefährdet im Viertelfinale-Hinkampf mit 28:1 beim SV Nackenheim. Rückkampf am Samstag in der Dinkelberghalle

Ringen, Bundesliga Viertelfinale

SV Nackenheim – TuS Adelhausen 1:28

Der TuS Adelhausen dominierte den Hinkampf beim SV Nackenheim. Das deutliche 28:1 ist Beweis für die Zielstrebigkeit der Verantwortlichen vom Dinkelberg. Es wird kein Risiko eingegangen, die Maschine läuft auf voller Kraft. So gewann das Team von Trainer Florian Philipp neun der zehn Duelle. Einzig Michael Kaufmehl (98 kg-Freistil) musste sich dem sechsfachen Deutschen Meister Robin Ferdinand mit 4:6 geschlagen geben.

Der SV Nackenheim schickte zwei Jugendliche ins aussichtslose Rennen. Marcel Ewald (57 kg-Freistil) ging dabei als Aufgabesieger zurück in die Ecke. Christian John (130 kg-Greco) folgte 94 Sekunden später mit einem 17:0-Überlegenheitssieg. Ebenfalls unter zwei Minuten mit Überlegenheitserfolgen blieben Danijel Janecic (71 kg-Greco) und Schlussringer Aleksandar Maksimovic (75 kg-Greco). Alexander Semisorow (66 kg-Freistil) wurde bei einer 13:0-Führung Schultersieger in der vierten Minute.

Zoheir El Ouarraque (61 kg-Greco) gab in angeordneter Bodenlage gleich zwei Vierer-Wertungen ab. Doch der Franzose kämpfte sich zurück und wurde mit einem 11:8-Arbeitssieg belohnt. Der Ex-Adelhauser Kubilay Cakici (80 kg-Freistil) ging zwar gegen Reinier Perez zwei Mal in Führung, doch der Kubaner glich 33 Sekunden vor dem Schlussgong zum 5:5 und gewann dank letzter Wertung. Souverän war zudem das 12:1 von Stephan Brunner.

Das Halbfinale dürfte so gut wie gesichert sein. Geht nichts mehr schief, wird am Samstag, 6. Januar (Dreikönig), in der Dinkelberghalle gerungen.