Regionalsport Hochrhein TuS Adelhausen erwartet den Spitzenreiter

ASV Mainz ringt am Samstag in der Dinkelberghalle. KSV Rheinfelden lädt am Freitag zum Regionalliga-Derby gegen die WKG Weitenau-Wieslet in den Bürgersaal

Ringen, 1. Bundesliga Südwest: – Ausgerechnet am 11.11., dem Start in die Fasnacht, kommt der ASV Mainz auf den Dinkelberg. Der TuS Adelhausen bot im Vorrundenkampf dem unbesiegten Tabellenführer der Bundesliga Südwest am besten Paroli und unterlag mit 13:14 nur knapp. Zwar sind in Anbetracht des Mainzer Restprogramms die Chancen gering für den TuS Adelhausen, die Mainzer noch von der Spitze zu verdrängen, doch kann sich die Dinkelberg-Staffel durch einen Sieg auf dem zweiten Tabellenrang halten. Das würde eine bessere Ausgangssituation für die Playoffs bedeuten, die am 2. Dezember beginnen.

Werden die knappen Einzelbegegnungen des Vorkampfs dieses Mal für den TuS Adelhausen entschieden, kann die Zahn um die Trainer Philipp und Reichenbach sich an die Planungen für das Viertelfinale machen.

Regionalliga: – Nach der Niederlage gegen den AV Sulgen (3.) tritt der TuS Adelhausen II am Samstag beim Zweiten, dem KSV Tennenbronn, an. Zu Hause gab es fast in Bestbesetzung einen 22:6-Erfolg gegen die Schwarzwälder. Inzwischen muss die TuS-Reserve einige Ringer ins Bundesliga-Team abstellen. Im Gegenzug haben allerdings auch die Tennenbronner zuletzt personelle Ausfälle beklagen müssen, so wie bei der 12:20-Niederlage gegen die RG Hausen-Zell. TuS-Trainer Thomas Weber sieht den Ausgang daher offen, mit leichten Vorteilen bei seinem Team.

Der KSV Rheinfelden erwartet zum vorletzten Heimkampf bereits am Freitag um 20.30 Uhr die WKG Weitenau-Wieslet im Bürgersaal des Rathauses. Trainer Sascha Oswald schwärmt schon von einem besonderen Event, wie es beim Stadtderby gegen den TuS Adelhausen II war: „Es ist eine unvergleichliche Kulisse mit einem außergewöhnlichen Ambiente.“ Nach dem 13:20 in der Vorrunde soll nun ein Sieg her, auch wenn das sehr schwer wird, wie Oswald zugibt: „Die WKG Weitenau-Wieslet ist die Überraschungsmannschaft der Saison mit sehr guten Ergebnissen.“