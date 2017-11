Regionalsport Hochrhein TuS Adelhausen am Zwischenziel

Bundesliga-Ringer starten nach klarem Sieg beim SV Nackenheim mit Setzplatz in die Playoffs. Gegner im Achtelfinale ist der TSV Westendorf. Erster Kampf am Samstag zu Hause

Ringen 1. Bundesliga Südwest: SV Nackenheim – TuS Adelhausen 8:25

(ror) Der TuS Adelhausen hat mit einem ungefährdeten 25:8-Erfolg beim SV Nackenheim den angestrebten vierten Setzplatz neben den Gruppensiegern der dreiteiligen Bundesliga erreicht. Die Auslosung beim KSV Köllerbach brachte den bayrisch-schwäbischen TSV Westendorf als machbaren Achtelfinalgegner hervor. Im Falle des Erfolgs gegen den Fünften der Südost-Gruppe träfe das Team von Florian Philipp und Bernd Reichenbach auf den Gewinner des Kampfs FC Erzgebirge Aue gegen SV Nackenheim. Der TuS Adelhausen tauschte – wegen des Jahreskonzerts des Musikvereins – das Heimrecht und ringt somit zunächst am 2. Dezember zu Hause gegen den TSV Westendorf. Der Rückkampf auswärts ist dann am 9. Dezember.

Nach nur zwölf Minuten war die erste Hälfte bei Aufsteiger SV Nackenheim bereits abgehakt. Die drei leichtesten Dinkelberg-Ringer kamen gemeinsam auf weniger als drei Kampfminuten. Nick Scherer (57 kg Greco) mit einer Durchdreherserie gegen Ahmed Al-Faradj, Zoheir El Quarragqe (61 kg Freistil) gegen Lucas Günther und Ivo Angelov (66 kg Greco) gegen Dean Oehrlein gelangen flotte 16:0-Überlegenheitssiege.

Sichtbar unzufrieden blieb Felix Krafft (130 kg Freistil) nach seiner Schulterniederlage liegen. Gegner Robin Ferdinand überraschte das TuS-Eigengewächs in der Auftaktminute mit einer Schleuder. Bis 98 Kilogramm hatte Arian Güney in Denis Kudla den Vizeweltmeister vor sich. Vor allem in der Bodenlage musste sich Güney mehrfach drehen lassen und wäre nach einem Hüfter beinahe geschultert worden. Die 0:16-Niederlage war der letzte Punktverlust für den TuS Adelhausen, der in der zweiten Hälfte alle Duelle gewann.

Michael Kaufmehl (86 kg Freistil) siegte gegen Kubilay Cakici mit 4:3. TuS-Rückkehrer Kai Vögtlin ging gegen Ali Can Cakici (71 kg-Freistil) mittels mehrerer Durchdreher schnell in Führung. Durch einen Konter aus der Bodenlage gelang Vögtlin der Schultersieg. Bozo Starcevic (80 kg Greco) siegte gegen Arkadiusz Kulynycz mit 6:3, der Sieg des TuS stand damit fest. Pascal Ruh (75 kg Greco) mit einem 6:0-Sieg und Akhmed Chakaev (75 kg Freistil) mit einem Überlegenheitssieg im Freundschaftskampf rundeten die perfekte zweite Hälfte für die Gäste ab.