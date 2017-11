vor 5 Stunden Rolf Rombach Regionalsport Hochrhein TuS Adelhausen II vor dem Titelgewinn

Regionalliga-Ringer können mit einem Sieg am Samstag gegen Schlusslicht KSV Taisersdorf schon alles klar machen. Erste Mannschaft des TuS Adelhausen startet am Samstag um 19.30 Uhr mit einem Heimkampf in die Play-Off-Phase der Bundesliga. Regionalliga-Ringer des KSV Rheinfelden bei der RKG Reilingen-Hockenheim