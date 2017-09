Ringen TuS Adelhausen II feiert entspannten Sieg

Ringen-Regionalliga: RKG Reilingen-Hockenheim auf dem Dinkelberg ohne Chance. KSV Rheinfelden unterliegt KSV Schriesheim auf der Matte. Nachträgliche Wertung für die Gäste bringt ein Unentschieden

Ringen Regionalliga

TuS Adelhausen II – RKG Reilingen-Hockenheim 19:11

(ror) Einen entspannten Nachmittag gönnte sich der TuS Adelhausen II gegen die RKG Reilingen-Hockenheim. Im Gegensatz zur Vorjahresbegegnung konnte sich der Gastgeber etwas zurücklehnen und dem Nachwuchs eine Chance geben. Tizian Gottstein (57 kg) und Jörn Schubert (66 kg) hatten ihre Saisonpremiere. Während Gottstein die überhöhte Punktniederlage erst in der Schlussminute abgab, konnte Schubert ein knappes 4:6 erreichen, nachdem er in der ersten Minute sogar mit einem Angriff 4:0 in Führung gehen konnte.

Kevin Kähny gab trotz 15 Kilogramm Gewichtsnachteil im Schwergewicht nur zwei Mannschaftspunkte (0:4) ab. Nick Scherer (61 kg) sicherte mit einem Überlegenheitssieg nach 60 Sekunden die ersten TuS-Zähler. Felix Krafft (98 kg) als Aufgabesieger in der zweiten Runde und Arian Güney (86 kg) als Schultersieger holten ebenfalls das Maximum. David Jancso (71 kg), Marius Quinto (80 kg) und Kai Vögtlin (75 g Freistil) sicherten die weiteren Punkte für die Dinkelberg-Zehn. Mit diesem Vorsprung konnte sich der verletzte Pascal Ruh dann auch gleich zu Kampfbeginn ablegen, womit der 19:11-Heimsieg feststand.

KSV Schriesheim – KSV Rheinfelden 18:18

Einen dramatischen Kampf erlebte der KSV Rheinfelden beim Mitaufsteiger KSV Schriesheim. Trainer Sulejman Ajeti (57 kg) gelang nach vier Minuten der Schultersieg. Durch den 5:4-Erfolg von Luilly Perez Mora (130 kg) gegen den rumänischen Meister Attila Tamas bauten die Hochrheinringer ihren Vorsprung aus. Mit dem 9:0 von Vyacheslav Sugako (98 kg) und dem Schultersieg von Vincent von Czenstkowski (66 kg) führten die Rheinfelder zur Pause überraschend mit 12:4.

Fabian Wepfer (71 kg) hielt seine Niederlage mit 6:13 in Grenzen, der Sieg wurde greifbar. Doch als Sebastian von Czenstkowski (80 kg) beim Auskämpfen der Bodenlage einen Tritt in die Kniekehle bekam, musste er verletzt aufgeben und Schriesheim ging mit 12:14 in Führung. Gegen den DM-Dritten Dawid Wolny musste Andrius Reisch (75 kg Freistil) mit dem Gong die überhöhte Niederlage einstecken. Dennoch bewies Schlusskämpfer Manuel Kingani (75 kg Greco) Moral und holte mit einem 10:0-Erfolg drei Mannschaftspunkte zum 15:18 Endstand auf der Matte.

Das Ergebnis wurde nachträglich in ein 18:18 korrigiert, da die Nordbadener drei statt der erlaubten zwei ausländischen Ringer eingesetzt hatten. Der Schriesheimer Schwergewichtlers wurde gestrichen.